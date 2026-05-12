The Wall Street Journal узнал о тайных ударах ОАЭ по Ирану

CentralAsia (CA) -  Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) тайно наносят удары по территории Ирана, пишет The Wall Street Journal.

Так, по данным издания, в начале апреля Военно-воздушные силы ОАЭ нанесли один из ударов по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван. WSJ отмечает, что это произошло в тот период, когда американский президент уже объявил о прекращении огня, но соглашение между США и Ираном еще не вступило в силу.

В результате удара по НПЗ на острове Лаван начался пожар, который нанес значительный ущерб предприятию. Иран в ответ на этот удар запустил дроны по ОАЭ и Кувейту.

Официально власти ОАЭ не подтверждают, что принимают активное участие в войне США и Израиля с Ираном, но указывают, что имеют право на ответные удары.

После начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля Тегеран регулярно атакует ракетами и дронами страны Персидского залива — союзников Соединенных Штатов. ОАЭ — одна из таких стран, по которой Иран часто наносит удары.

