В России подросток открыл стрельбу в школе, пострадали двое учеников

CentralAsia (CA) -  В Краснодарском крае в городе Гулькевичи ученик девятого класса открыл стрельбу в школе, сообщает местное издание 93.ru. 

В региональном управлении МВД подтвердили «Интерфаксу» информацию о стрельбе, она произошла в школе № 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. 

По предварительным данным, пострадали двое школьников. Их доставили в больницу. 

93.ru пишет, что девятиклассник устроил стрельбу из травматического пистолета. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ученик пронес в школу пневматическое оружие и «травмировал двоих учеников». «Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — добавил губернатор.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» сообщает, что стрелявшему 16 лет. Из пневматического оружия он ранил двух 15-летних школьников в висок и живот. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

