ВОЗ не зафиксировала признаков масштабной вспышки хантавируса

CentralAsia (CA) -  В ближайшие недели число заболевших хантавирусом Андес может увеличиться, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом он заверил, что признаков масштабной вспышки вируса сейчас не наблюдается, передает «Би-би-си».

«Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится»,— сказал глава ВОЗ на пресс-конференции после встречи с испанским премьером Педро Санчесом.

В апреле произошла вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius, на борту которого было 147 человек. Погибли трое — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. На прошлой неделе в Швейцарии выявили случай заражения опасной формой хантавируса. Первый случай заражения зафиксировали в Израиле.

