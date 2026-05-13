Американская пара устроила свадьбу по монгольским традициям в аймаке Увс! Видео
CentralAsia (MNG) - В сомоне Улаангом на западе Монголии прошла необычная свадьба — американская пара решила провести церемонию в соответствии с монгольскими традициями, — передает MiddleAsianNews.
Событие стало символом уважения и дружбы между культурами.
Американский гражданин Кенин Слейт отпраздновал 58-летие своей жены Карин Фелтман традиционной монгольской свадьбой в аймаке Увс. Они подчеркнули красоту монгольских степей, дружелюбие монгольского народа и его уникальную культуру.
Кенин, Карин и их подруга г-жа Даваасүрэн Амаржаргал, региональный менеджер программы, World Vision Mongolia.
