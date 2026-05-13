Крупномасштабный железнодорожный проект Китай-Монголия вступает в критическую фазу

CentralAsia (MNG) - 10 мая на китайском участке китайско-монгольской железной дороги Ганцмод — Гашуунсухайт была успешно установлена ​​первая сборная Т-образная балка

Как сообщает MiddleAsianNews, в воскресенье началось строительство китайского участка второй трансграничной железной дороги между Китаем и Монголией, что открывает путь к расширению двусторонней торговли и транспортной доступности.

Строительство железной дороги, соединяющей КПП Ганцмод в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и КПП Гашуунсухайт в Монголии, началось в середине июня 2025 года и стало второй трансграничной железной дорогой между двумя странами с момента открытия первой почти 70 лет назад.

Железная дорога, построенная и инвестированная государственной китайской энергетической инвестиционной корпорацией (CHN Energy), имеет комбинированную однопутную конструкцию, подходящую как для стандартной, так и для широкой колеи. По данным компании, по всей протяженности маршрута будет установлено 760 Т-образных балок.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию проекта запланированы на 2027 год.

«Прогнозируется, что новая железная дорога будет перевозить около 30 миллионов тонн грузов в год, значительно улучшив транспортное сообщение между двумя странами и обеспечив более эффективную транспортировку минеральных и энергетических ресурсов», — заявил Ван Шанцзюнь, председатель правления компании Ganqmod Railway Investment Co., Ltd., входящей в состав CHN Energy.

Однако строительство железной дороги сопряжено с огромными инженерными трудностями. Расположенная в глубине суровой пустыни Гоби, площадка проекта страдает от частых пыльных бурь и круглогодичных штормов, что делает подъемные работы на большой высоте и установку балок крайне сложными.

Для обеспечения безопасности и качества проектная группа использовала множество интеллектуального оборудования и инновационных технологий, включая полностью автоматизированную обработку арматуры, современное оборудование для натяжения и заливки раствором, а также гидравлические системы боковой опалубки в сочетании с мобильными опорами, чтобы гарантировать точное предварительное изготовление массивных бетонных конструкций.

На сегодняшний день завершено приблизительно 26 процентов работ по возведению несущей конструкции, при этом уже изготовлено 268 Т-образных балок. Весь этап монтажа балок планируется завершить к октябрю этого года, что позволит мегапроекту неуклонно следовать графику.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения