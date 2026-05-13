Гражданин Китая депортирован за незаконную трудовую деятельность и уклонение от уплаты налогов

CentralAsia (MNG) - Гао Линьчжун (Gao Linzhong), гражданин Китая, уличенный в незаконной трудовой деятельности или управлении гостиницей без разрешения компетентных органов, нарушении многочисленных законов, включая Закон о налогах и Закон о правовом статусе иностранных граждан, а также в уклонении от уплаты налогов, был депортирован сегодня, 12 мая 2026 года, — пишет MiddleAsianNews.

На основании вышеизложенных оснований 20 ноября 2024 года было принято решение о депортации гражданина Китая из Монголии, однако он не принял это решение и подал иск в Административный суд первой инстанции, Апелляционный суд и Верховный суд до ноября 2025 года. Суды всех трех инстанций отклонили его иск как необоснованный.

В результате Гао Линьчжун, гражданин Китайской Народной Республики, не выполнил требования государственного органа, избегал явки по повестке и пытался вмешиваться в деятельность государственного органа и препятствовать ей. Он также неоднократно подавал заявления и жалобы в правоохранительные и надзорные органы, такие как Бюро по борьбе с коррупцией и полиция, и неоднократно совершал необоснованные акты клеветы в отношении государственных должностных лиц.

В соответствии с законом, никакое влияние на функционирование, принятие решений и правоохранительную деятельность государственных организаций запрещено. Иностранных граждан, приглашающих граждан, коммерческих субъектов и организаций предупреждают о необходимости строгого соблюдения закона и неучастия в какой-либо незаконной деятельности.

