В Улан-Баторе состоялось 10-е заседание монголо-турецкого межправительственного совместного комитета

CentralAsia (MNG) - Монголия и Турция углубят сотрудничество во всех областях, включая оборону.

Десятое заседание Монголо-турецкого межправительственного комитета по экономике и торговле состоялось в Улан-Баторе 11 мая 2026 года.

По информации MiddleAsianNews, заседание проходило под председательством министра обороны и председателя монгольской группы Межправительственного объединенного комитета Батлута Дамба, а также министра внутренних дел Турции и председателя турецкой группы Межправительственного объединенного комитета Мустафы Чифтчи.

На 10-м заседании Межправительственного совместного комитета состоялись подробные обсуждения по вопросам укрепления стратегического партнерства между двумя странами, обогащения его торгово-экономическим содержанием, расширения сотрудничества в таких областях, как оборона, охрана окружающей среды, автомобильный транспорт, культура, образование, геология и сельское хозяйство, а также совместной реализации крупных проектов и программ, которые могут служить символами отношений.

Наша страна работает над организацией визита высокого уровня из Турции, и в этом контексте эффективная организация заседания Совместного комитета имела большое значение для подготовки к визиту.

Протокол 10-го заседания Монголо-турецкого межправительственного комитета подписали министр обороны Монголии Батлут Дамба и министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.

Министр внутренних дел Турции и глава турецкой секции Межправительственного комитета Мустафа Чифтчи в настоящее время работает в Улан-Баторе. Он проведет официальные встречи с заместителем премьер-министра Монголии Номтойбаяром Нямтайширом и министром юстиции и внутренних дел Амарсайханом Сайнбуяном для обмена мнениями по вопросам чрезвычайного положения, регионального развития и сотрудничества между правоохранительными органами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения