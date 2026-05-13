Для граждан Монголии открывается возможность получать не менее 60% прибыли от стратегических депозитов

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор встретился с владельцами стратегически важных месторождений полезных ископаемых. На встрече правительство выразило намерение в срочном порядке подготовить законопроект об установлении доли государственной собственности на стратегически важные месторождения полезных ископаемых и их производные, о выделении их в Национальный ресурсный фонд и обеспечении большей части доходов от недр для населения, а также представить его в парламент. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Проект закона получил полную поддержку руководителей компаний, присутствовавших на встрече, в том числе Energy Resources LLC, Achit Ikht LLC и MAK LLC, владеющих стратегическими месторождениями.

Сфера действия закона:

Разъясняет, что подразумевается под выгодами от месторождений полезных ископаемых стратегического значения;

Не менее 60 процентов выгод будут распределяться среди населения;

Если выгода окажется ниже 60 процентов, будет уплачена компенсационная плата;

Государственная доля будет классифицирована по типу полезных ископаемых и заменена специальным роялти за использование минеральных ресурсов.

Владельцы стратегических депозитов подписали меморандум с предыдущим правительством о передаче 60 процентов прибыли от депозитов в Национальный фонд благосостояния. Однако неясно, что именно будет считаться этими 60 процентами прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Законопроект, который будет представлен парламенту в срочном порядке, определит, какие сборы и налоги будут включены в 60-процентную прибыль. Также будет определена ставка роялти за особые минеральные ресурсы. Если часть государственной собственности, заменяемая роялти за особые минеральные ресурсы, будет поступать непосредственно в Национальный фонд благосостояния, возможно, это приведет к увеличению средств на сберегательных счетах граждан.

Если правительство будет вести переговоры с каждым вкладчиком индивидуально, это приведет к потере времени и риску затянуться на многие годы. Поэтому Кабмин приходит к выводу, что проблему можно решить комплексно с помощью одного закона. Поэтому Кабмин приходит к выводу, что проблему можно решить комплексно с помощью одного закона.

Согласно Закону о национальном фонде, принятому в 2024 году, дивиденды от государственных и участвующих в государственном управлении горнодобывающих компаний перечисляются в сберегательный фонд граждан. Прибыль на одного гражданина от Национального фонда благосостояния «Чингисхан», расположенного в e-Mongolia, составляла ₮178 тыс. в 2024 году, ₮306 тыс. в 2025 году и составит ₮500 тыс. в 2026 году.

Принятие соответствующего законопроекта позволит гражданам незамедлительно воспользоваться преимуществами развития стратегических депозитов, а с другой стороны, создаст четкую и стабильную правовую среду для инвесторов. К концу года сберегательный фонд граждан в электронной Монголии будет полностью сформирован. Будет действовать принцип «Win-Win».

«С момента формирования правительства мы сосредоточились на воплощении в жизнь инициативы «Чөлөөлье» («Освобождение»). Монголия рассматривает частный сектор как движущую силу экономического роста, а инвесторов — как стратегических партнеров для долгосрочного развития. Мы твердо придерживаемся этого принципа. Главная цель сегодняшней встречи — не усложнение деловой среды, а разрешение накопившихся за годы неопределенностей и создание стабильной, понятной и предсказуемой правовой среды», — сказал Учрал.

Постановление № 27 Парламента Монголии от 2007 года утвердило 16 стратегических депозитов. В него также был включен список из 39 депозитов для определения их принадлежности к стратегическим депозитам. Из 16 стратегических депозитов доля государственной собственности определена для 8 депозитов, и начались переговоры об определении доли для оставшихся 8 депозитов.

В число 16 стратегических месторождений входят следующие:

Уголь:

1. Тавантолгой

2. Нарийн-Сухайт

3. Багануур

4. Шивээ-Овоо

Медь, золото, молибден:

5. Эрдэнэт

6. Оюу-Толгой

7. Цагаан суварга

Уран:

8. Мардай

9. Дорнод

10. Гурванбулаг

Золото:

11. Бороо

12. Гацуурт

Железо:

13. Төмөртэй

Цинк:

14. Төмөртэйн овоо

Фосфорит:

15. Бүрэнхаан

Серебро:

16. Асгат

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения