Монголия намерена установить отношения с Францией на уровне стратегического партнерства

CentralAsia (MNG) - 11 мая 2026 года премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор принял г-жу Коринн Перера, Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Монголии.

В ходе встречи премьер-министр Учрал Ням-Осор подчеркнул, что Французская Республика является «третьим соседом» Монголии и одним из ее близких и надежных партнеров в Европе, отметив, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с Францией, постоянным членом Совета Безопасности ООН и одним из основателей Европейского союза, является одной из важных внешнеполитических целей Монголии, как сообщает MiddleAsianNews.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя странами стремительно расширяется, и подчеркнул, что они работают над тем, чтобы поднять монголо-французские отношения до уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и общих ценностях.

Премьер-министр также подчеркнул, что позиция Монголии в отношении реализации проекта Национальной спутниковой сети в сотрудничестве с Францией остается неизменной, и выразил признательность за решение о полной реализации проекта за счет льготного кредитования Франции. Он заявил, что некоторые меры, связанные с реализацией проекта, будут приняты к июню этого года и готовятся к обсуждению и утверждению в Великом Государственном Хурале.

Посол Коринн Перера и премьер министр Учрал Ням-Осор

Посол Коринн Перера выразила свою приверженность расширению и укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами во всех аспектах, подчеркнув, что французская сторона придает большое значение повышению уровня монголо-французских отношений до уровня стратегического партнерства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая важность инвестиционного соглашения, подписанного между правительством Монголии и горнодобывающей компанией Orano, инициативу по созданию французского агентства развития в Улан-Баторе, проект создания регионального центра управления воздушным движением и комплексный проект по борьбе с опустыниванием.

Франция и Монголия установили дипломатические отношения в 1965 году. Монголия считает Францию ​​«третьим соседом» (в отличие от своих непосредственных соседей, России и Китая), с которым она поддерживает древнюю и прочную дружбу. Эта дружба делает Францию ​​важным партнером Монголии в Европе.

Франция считает Монголию «привилегированным партнером в Азии» и активно поддерживает демократический путь, по которому Монголия следует со времен мирной революции 1990 года. Обе страны развивают обмены и сотрудничество в поддержку общих принципов и интересов: развитие на основе принципов уважения прав человека и демократии, уважение международного права, укрепление многосторонности, содействие устойчивому развитию, сохранение мира и международной стабильности, приверженность нераспространению оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, защита окружающей среды и многообразие культурных выражений.

Франко-монгольские политические отношения регулярно сопровождаются встречами на высоком уровне.

Исторический государственный визит президента Эммануэля Макрона в мае 2023 года ознаменовал собой исключительное углубление франко-монгольского партнерства и подчеркнул динамизм наших экономических, академических, научных, культурных обменов и обменов в сфере гражданской безопасности.

