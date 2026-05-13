Преподаватели английского языка из США вносят неоценимый вклад

Эндрю (Мауро) Пратт

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, от проведения мастер-классов и организации конкурсов до работы с клубами, участники программы English Language Fellows создают вдохновляющее, богатое языковое сообщество по всей Монголии.

Программа English Language Fellow привлекает высококвалифицированных американских преподавателей для участия в 10-месячных стажировках в академических учреждениях по всему миру, а также в Монголии.

Познакомьтесь с Уинделлом Уильямсом и Эндрю (Мауро) Праттом, которые в настоящее время работают в Улан-Баторе в качестве стипендиатов программы изучения английского языка.

Уинделл Уильямс

Уинделл работает над различными проектами по повышению квалификации в Центре передового опыта в области преподавания английского языка при Государственном университете Монголии.

Эндрю сотрудничает с местными партнерами для поддержки и обучения следующего поколения учителей английского языка в Монгольском национальном педагогическом университете, где он участвует в подготовительных курсах и занятиях по развитию навыков чтения на кафедре английского и немецкого языков.

Они также объединяют усилия и проводят динамичные семинары по повышению квалификации учителей английского языка в столице Монголии, а также в аймаках Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар и Хөвсгөл, предоставляя учителям английского языка новые интерактивные стратегии.

Программа English Language Fellow Program, финансируемая Бюро по образовательным и культурным вопросам Государственного департамента США, направляет американских преподавателей в области преподавания английского языка носителям других языков (TESOL) для участия в десятимесячных зарубежных обменах в университетах принимающих стран, министерствах образования и других образовательных учреждениях по всему миру. В среднем, ежегодно в программе принимают участие 150 стипендиатов EL Fellows из более чем 80 стран. Участники программы оказали влияние на сотни тысяч учителей и изучающих английский язык.

