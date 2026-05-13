Расширение географии деятельности: Европейский банк реконструкции и развития и Монголия

CentralAsia (MNG) - Как пишет аналитик MiddleAsianNews, по мере сокращения двусторонней помощи банки развития по всему миру расширяют свою деятельность как никогда прежде. Их критики опасаются, что они потеряли ориентиры.

В середине мая 2025 года в Лондоне на своем первом за девять лет ежегодном собрании в этом городе управляющие Европейского банка реконструкции и развития предоставили статус страны-получателя Бенину, Кот-д'Ивуару и Нигерии. Кения и Сенегал, которые завершили оформление документов для акционеров ранее в этом году, уже стояли в очереди за ними. Банк, который первые 34 года своей деятельности занимался кредитованием в Центральной и Восточной Европе, бывших советских республиках, Турции, Монголии и южном Средиземноморье, теперь действительно появился в странах Африки к югу от Сахары.

К концу 2025 года ЕБРР насчитывал 79 акционеров, утвердил новую пятилетнюю программу капитальных вложений, действующую до 2030 года, и увеличил свой капитал на четыре миллиарда евро для обеспечения дальнейшей поддержки Украины.

Темой Лондонского бизнес-форума, проходившего на той неделе, была выбрана задолго до начала мероприятия, — «Расширение горизонтов, непреходящая сила». По обоим пунктам банк вполне мог претендовать на выполнение своих обязательств. Мандат 1991 года (способствование переходному периоду в бывшем Восточном блоке) кажется довольно далеким.

В 2024 году ЕБРР инвестировал рекордные €16.6 млрд, что более чем на четверть больше, чем годом ранее. В прошлом году инвестиции были еще больше — €16.8 млрд, а также было привлечено дополнительно €26.8 млрд в дополнение к собственным вложениям. Глава Азиатского банка развития пошел еще дальше: в ноябре 2025 года он одобрил поправку к своему учредительному уставу, отменяющую давнее ограничение на кредитование, что открывает путь к увеличению ежегодных обязательств с $24 млрд до более чем $36 млрд к 2034 году. Под руководством Аджая Банги Всемирный банк привлек около $150 млрд в виде дополнительных десятилетних кредитных средств благодаря ряду реформ в области достаточности капитала (снижение соотношения собственного капитала к кредиту, гибридный капитал, «улучшенный» отзывной капитал), сократил среднее время утверждения проектов с 19 месяцев до 16 и поставил перед собой цель сократить его до 12 месяцев.

В декабре 2025 года Всемирный банк и Азиатский банк развития представили Рамочную программу полного взаимного доверия, в рамках которой единый ведущий кредитор готовит и контролирует совместно финансируемые проекты в соответствии со стандартами обеих организаций. Первыми двумя бенефициарами стали проект по модернизации системы здравоохранения на Фиджи и проект стоимостью $120 млн в Тонге, направленный на улучшение транспортной инфраструктуры, дренажных систем и повышение устойчивости городов (крупнейший в истории страны проект, финансируемый партнерами по развитию). Заемщики, разумеется, не жалуются.

В январе 2025 года администрация Трампа расформировала Агентство США по международному развитию (USAID), крупнейшего в мире двустороннего донора; к марту было сокращено 83 процента его программ. Соединенное Королевство планирует увеличить свой бюджет на иностранную помощь с 0.5% валового национального дохода до 0.3% к 2027 году. Франция объявила о сокращении примерно на 37%, Германия сократила свой бюджет на развитие в рамках новой коалиции, а Комитет содействия развитию ОЭСР насчитывает 11 своих членов, подписавших соглашение о сокращении расходов.

Хайке Хармгарт, управляющий директор ЕБРР по странам Африки к югу от Сахары

По прогнозам, двусторонняя помощь наименее развитым странам мира к 2025 году сократится до самого низкого уровня с середины 2000-х годов. Из 25 стран, наиболее подверженных риску краха USAID, 21 либо находится в состоянии долгового кризиса, либо подвержена умеренному или высокому риску его возникновения. Хайке Хармгарт, управляющий директор ЕБРР по странам Африки к югу от Сахары, в мартовском интервью дипломатично заметила: «В прошлом страны тепло нас принимали, но я думаю, что сейчас они принимают нас еще теплее».

Застрял в переходном периоде

ЕБРР был основан в 1991 году с четко сформулированной задачей: содействовать переходному периоду в странах, приверженных многопартийной демократии, плюрализму и рыночной экономике. Только Чехия официально вышла из-под ее опеки, и это было еще в 2007 году. Два более недавних случая имели обратный характер: Россия была отстранена от участия в программе в 2014 году после аннексии Крыма, а Беларусь последовала ее примеру в 2022 году за поддержку вторжения в Украину.

Турция присоединилась к ЕБРР в качестве страны, осуществляющей деятельность, в 2009 году, Монголия — в 2006 году, Египет и южное Средиземноморье — в 2012 году; ранее временные дополнения, теперь они стали неотъемлемой частью сети ЕБРР. Иными словами, список стран, в которых работает банк, только удлинялся. Сам банк в своем Отчете о переходном периоде за 2013 год признал, что многие из стран, в которых он работает, «застряли в переходном периоде», и эта формулировка устарела.

Организация Bankwatch, базирующаяся в Праге и отслеживающая деятельность банка на протяжении двух десятилетий, давно утверждает, что кредитование ЕБРР в Монголии (член организации с 2006 года) было в основном ориентировано на горнодобывающую промышленность и природные ресурсы, что скорее усугубляло, чем диверсифицировало зависимость страны от сырьевых товаров (так называемое «ресурсное проклятие»). Статья 1 учредительного соглашения банка по-прежнему требует, чтобы страны, в которых он осуществляет свою деятельность, применяли демократические и рыночные принципы. Некоторые из них явно этого не делают. Турция, которая на протяжении многих лет была крупнейшим получателем помощи от банка, с 2018 года классифицируется организацией Freedom House как «несвободная», и ее рейтинг продолжает снижаться. Решение этих проблем год за годом превратилось в настоящее бюрократическое искусство.

По собственным подсчетам ООН, ежегодный дефицит финансирования для достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций составляет около четырех триллионов долларов США. Там, где частный капитал не поступает и двусторонняя помощь сокращается, многосторонние организации по-прежнему могут брать дешевые займы под залог акционерного капитала, реинвестировать свои средства и предоставлять консультации по вопросам политики наряду со своими финансами. Остальная часть системы перестала делать что-либо из перечисленного. В первом прогнозе ЕБРР на 2025 год для нового африканского региона прогнозировался рост экономики Сенегала на 8.4 процента в этом году, Кении — на 4.7 процента и Нигерии — на 3.4 процента. Министр финансов Сенегала Шейх Диба назвал вступление страны в ЕС «стратегическим поворотным моментом» для ее международного экономического партнерства. Его кенийский коллега Джон Мбади Нгонго был почти столь же восторжен.

Банки расширяют свою деятельность, открывают новые площадки и используют больше средств. Их также просят делать это потому, что многое другое было сокращено. Критики расширения деятельности не ошибаются в отношении рисков. Их просто просят сопоставить эти риски с альтернативой, которой больше не существует.

