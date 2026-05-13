Кабмин Монголии утвердил 7 стратегических решений по либерализации энергетического сектора

CentralAsia (MNG) - Кабмин Монголии утвердил семь стратегических решений, направленных на ускорение либерализации энергетического сектора, повышение эффективности и обеспечение стабильности в преддверии пикового спроса. Об этом информировал MiddleAsianNews.

Эти инициативы являются частью более широкого «300-дневного плана стабилизации», призванного осуществить переход сектора от государственной системы фиксированных цен к рыночной системе.

По итогам последнего заседания Кабмин объявил о семи ключевых инициативах, направленных на либерализацию национального энергетического сектора и обеспечение долгосрочной стабильности.

Своевременное завершение строительства электростанции в Сэлэнгэ: тепловая электростанция мощностью 70 МВт, строящаяся в настоящее время в аймаке Сэлэнгэ за счет частных инвестиций, будет в приоритетном порядке, чтобы обеспечить ее ввод в эксплуатацию в срок. Ускорение строительства подстанции «Зэс Оюу»: Строительство подстанции «Зэс Оюу» (Медная Оюу) будет ускорено для улучшения региональной связи с энергосетью. Внедрение систем аварийного хранения энергии в аккумуляторных батареях: для снижения риска отключений электроэнергии в часы пиковой нагрузки правительство ускорит установку современных систем хранения энергии в аккумуляторных батареях. Развитие солнечной энергетики внутри страны: национальные компании возглавят строительство и немедленный ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций в пяти аймаках с целью диверсификации энергетического баланса. Сокращение затрат за счет повышения эффективности: Кабмин постановил сократить расходы на передачу и распределение электроэнергии и тепла на 3%, что будет достигнуто за счет повышения операционной эффективности в краткосрочной перспективе. Интеллектуальный мониторинг энергопотребления: будет запущена ориентированная на пользователя цифровая система, позволяющая гражданам отслеживать потребление энергии в режиме реального времени непосредственно через мобильные устройства. Внедрение системы учета тепловой энергии по всей стране: комплексный проект по установке теплосчетчиков на каждом этапе распределительной сети планируется полностью реализовать к третьему кварталу 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения