Министр МИД Монголии встретилась с госсекретарем МИД Сербии

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Сербии Дамьян Йович встретился с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх во время визита в Монголию.

«Оба официальных лица подтвердили, что двусторонние отношения характеризуются традиционной дружбой и взаимным уважением. Они отметили общую приверженность дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между Республикой Сербия и Монголией, которая в этом году отмечает 70-летие установления дипломатических отношений. В этом контексте они также обсудили предстоящие двусторонние мероприятия на высоком уровне, подчеркнув важность активизации контактов между институтами, деловыми кругами и гражданами двух дружественных стран», — говорится в заявлении МИД Сербии.

«По этому случаю государственный секретарь Дамьян Йович выразил особую благодарность Монголии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия», — говорится в заявлении.

