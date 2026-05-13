экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Умер российский телеведущий и автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов

CentralAsia (CA) -  Умер российский журналист и телеведущий Владимир Молчанов. О его смерти сообщил его друг, журналист и писатель Юрий Рост.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг», - написал Рост в Telegram.

Карьера Владимира Молчанова началась в Агентстве печати «Новости», где он долгое время работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году журналист пришел на Центральное телевидение. Позже начал работать в программах «Время», «90 минут», а также со своей собственным проектом «До и после полуночи». Молчанов стал одним из первых ведущих программы «Время», кто не был профессиональным диктором — он окончил филологический факультет факультет МГУ.

В последние годы журналист занимался проектами о культуре. Кроме того, Молчанов вел мастерскую на факультете журналистики института телевидения и радиовещания «Останкино».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com