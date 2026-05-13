Трамп опроверг договоренности США и России о принадлежности Донбасса

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп перед своим вылетом в Китай ответил на вопросы журналистов, спросивших его о Донбассе, передают СМИ.

Президенту задали вопрос: «Было ли у вас с Путиным какое-либо понимание, что Россия должна получить весь Донбасс?». Он ответил: «Нет».

Трамп не исключил визита в Россию в текущем году. «Это возможно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Трамп также сказал, что «сделает все, что необходимо» для достижения мирного соглашения по Украине. Глава Белого дома заявил, что война в Украине близится к завершению. «Я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», - сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что считает сверхдержавами только два государства в мире — США и Китай, с которым у Вашингтона «очень крепкие отношения». По его словам, Соединенные Штаты являются «сильнейшей страной на Земле в военном отношении, а Китай считается вторым по силе». «Никто даже близко не может с нами сравниться. И это видно, будь то Венесуэла или Иран», - сказал президент.

Q: Can there be any understanding between you and Putin that Russia should get entire Donbas?



TRUMP: No pic.twitter.com/5hV4IioV0u — Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2026