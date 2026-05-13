ОАЭ нанесли удар по Ирану на раннем этапе войны на фоне укрепления связей с Израилем, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Объединенные Арабские Эмираты ответили на иранские атаки на свою территорию в начале войны на Ближнем Востоке, координируя свои действия с Израилем в рамках углубления связей в сфере безопасности между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам одного из источников, пожелавшего остаться анонимным, поскольку речь идет о деликатных вопросах, ОАЭ неоднократно атаковали Иран как до, так и после прекращения огня 8 апреля между США , Израилем и Тегераном. Один из таких ударов, по словам источников, был скоординированным Израилем ответом на иранский удар по нефтехимическому заводу в Боруже, ОАЭ, нанесенный в прошлом месяце.

О том, что ОАЭ нанесли военные удары по Ирану, впервые сообщила газета Wall Street Journal.

Участие ОАЭ в качестве нападающей стороны в войне, в ходе которой Иран атаковал их чаще, чем любую другую страну в регионе, происходит на фоне углубления отношений в сфере безопасности между богатым нефтью государством Персидского залива и Израилем. По словам источников, это включает обмен разведывательной информацией, раннее обнаружение и перехват иранских атак, а также сотрудничество в выборе иранских целей.

После того как Иран на прошлой неделе раскритиковал связи ОАЭ с Израилем и США, Абу-Даби заявил, что его «международные отношения и партнерство в сфере обороны являются исключительно суверенным делом, и ни одна из сторон не имеет права использовать их в качестве предлога для угроз, вмешательства или подстрекательства».

«ОАЭ оставляют за собой все свои суверенные, юридические, дипломатические и военные права для противодействия любым угрозам, обвинениям или враждебным действиям», — добавлено в заявлении.

ОАЭ — одна из немногих арабских стран, официально признающих Израиль, подписавшая Авраамские соглашения в 2020 году. Министерство иностранных дел ОАЭ не сразу ответило на запрос о комментарии.

На прошлой неделе президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид провел редкий телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который выразил солидарность после иранских атак на ОАЭ.

Во вторник посол Вашингтона в Израиле Майк Хакаби заявил, что Израиль во время войны направил в ОАЭ батареи противоракетной обороны «Железный купол», а также персонал для их обслуживания.

Как сообщил один из источников, 6 мая две страны скоординировали свои действия в ходе израильской атаки на крупнейший иранский нефтехимический завод в Асалуйе в ответ на атаку Тегерана на завод в Боруже, ОАЭ. По словам источника, ответные атаки ОАЭ также включали атаку на иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе.

Анвар Гаргаш, дипломатический советник МБЗ (так называют президента ОАЭ), раскритиковал Совет сотрудничества стран Персидского залива, состоящий из шести членов (включая Саудовскую Аравию , Катар и Кувейт), за то, что он не предпринял достаточных мер для противостояния Ирану после того, как тот выпустил тысячи беспилотников и ракет по всему региону.

В своем заявлении на прошлой неделе Иран резко осудил ОАЭ за сотрудничество с Израилем и США, заявив, что их действия «нарушают принципы добрососедства».