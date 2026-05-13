Саудовская Аравия начала тайные атаки на Иран на фоне расширения региональной войны, - Reuters

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия нанесла многочисленные, неафишируемые удары по Ирану в ответ на нападения, совершенные в королевстве во время войны на Ближнем Востоке, сообщили Reuters два западных чиновника, осведомленных об этом вопросе, и два иранских чиновника.

Ранее не сообщалось о нападениях Саудовской Аравии, которые впервые, как известно, привели к прямым военным действиям королевства на иранской территории и свидетельствуют о том, что оно становится гораздо смелее в защите от своего главного регионального соперника.

По оценкам двух западных чиновников, атаки, совершенные ВВС Саудовской Аравии, были осуществлены в конце марта. Один из них лишь заявил, что это были «ответные удары в отместку за удар по Саудовской Аравии».

Агентство Reuters не смогло подтвердить, что именно являлось целью атаки.

В ответ на запрос о комментарии высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Саудовской Аравии не стал прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары.

Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос о комментарии.

Саудовская Аравия, имеющая тесные военные связи с Соединенными Штатами, традиционно полагалась на американскую армию в вопросах защиты, но десятинедельная война сделала королевство уязвимым для нападений, которые пробили американскую военную защиту.

Государства стран Персидского залива начали давать отпор.

Удары Саудовской Аравии подчеркивают расширение конфликта и то, в какой степени война, начавшаяся после авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, вовлекла в него более широкий Ближний Восток таким образом, который до сих пор не был публично признан.

После ударов США и Израиля Иран нанес ракетные и беспилотные удары по всем шести государствам-членам Совета сотрудничества стран Персидского залива, атакуя не только американские военные базы, но и гражданские объекты, аэропорты и нефтяную инфраструктуру , а также закрыл Ормузский пролив , нарушив мировую торговлю.

Объединенные Арабские Эмираты также нанесли военные удары по Ирану, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal. ​В совокупности действия Саудовской Аравии и ОАЭ свидетельствуют о конфликте, истинные масштабы которого до сих пор оставались в значительной степени скрытыми, — конфликте, в котором монархии Персидского залива, пострадавшие от иранских атак, начали давать отпор, пишет Reuters.

Однако их подходы не идентичны. ОАЭ заняли более жесткую позицию, стремясь выжать из Ирана определенную сумму и лишь изредка вступая в публичную дипломатию с Тегераном.

Между тем Саудовская Аравия стремится предотвратить эскалацию конфликта и поддерживает регулярные контакты с Ираном, в том числе через посла Тегерана в Эр-Рияде. Он не ответил на запрос о комментарии агенства.

Высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Саудовской Аравии не стал напрямую комментировать, было ли достигнуто соглашение о деэскалации с Ираном, но заявил: «Мы подтверждаем последовательную позицию Саудовской Аравии, выступающей за деэскалацию, сдержанность и снижение напряженности в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания региона и его народов».

Забастовка, затем деэскалация

Иранские и западные официальные лица заявили, что Саудовская Аравия уведомила Иран об ударах, после чего последовали интенсивные дипломатические переговоры и угрозы Саудовской Аравии о дальнейших ответных мерах, что привело к договоренности между двумя странами о деэскалации.

Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз заявил, что ответные удары Саудовской Аравии по Ирану, за которыми последует договоренность о деэскалации, «проявят прагматичное признание с обеих сторон того факта, что неконтролируемая эскалация влечет за собой неприемлемые издержки».

Подобная последовательность событий продемонстрировала бы «не доверие, а общую заинтересованность в ограничении конфронтации до того, как она перерастет в более широкий региональный конфликт».

Неформальная деэскалация вступила в силу за неделю до того, как Вашингтон и Тегеран 7 апреля договорились о прекращении огня в рамках более широкого конфликта. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Один из иранских чиновников подтвердил, что Тегеран и Эр-Рияд договорились о деэскалации, заявив, что этот шаг направлен на «прекращение боевых действий, защиту взаимных интересов и предотвращение эскалации напряженности».

Иран и Саудовская Аравия — две ведущие шиитские и суннитские мусульманские державы на Ближнем Востоке — давно находятся в состоянии конфронтации и поддерживают противоборствующие группировки в конфликтах по всему региону.

В результате достигнутой при посредничестве Китая в 2023 году они возобновили отношения, включая прекращение огня между поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене и Саудовской Аравией, которое действует до сих пор.

Благодаря тому, что Красное море оставалось открытым для судоходства, Саудовская Аравия, в отличие от большинства государств Персидского залива, смогла продолжать экспорт нефти на протяжении всего конфликта и, таким образом, сумела остаться относительно защищенной.

Королевство избежало «печи разрушения», - заявляет принц

В статье, опубликованной на выходных в принадлежащем Саудовской Аравии издании Arab News, бывший глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал точно описал расчеты королевства, написав: «Когда Иран и другие пытались втянуть королевство в горнило разрушения, наше руководство предпочло терпеть страдания, причиненные соседом, чтобы защитить жизни и имущество своих граждан».

Удары Саудовской Аравии последовали за несколькими неделями нарастающей напряженности.

На пресс-конференции в Эр-Рияде 19 марта министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что королевство «оставляет за собой право предпринять военные действия, если сочтет это необходимым».

Три дня спустя Саудовская Аравия объявила военного атташе Ирана и четырех сотрудников посольства персонами нон грата.

Иран сократил прямые нападения на королевство, сообщают источники.

По данным западных источников, к концу марта дипломатические контакты и угроза Саудовской Аравии занять более жесткую позицию, подобную той, что применяет ОАЭ, и принять ответные меры привели к договоренности о деэскалации.

Согласно подсчетам агентства Reuters на основе заявлений министерства обороны Саудовской Аравии, число ударов беспилотников и ракет по Саудовской Аравии за неделю с 25 по 31 марта сократилось со 105 до чуть более 25 в период с 1 по 6 апреля.

По оценке западных источников, снаряды, выпущенные по Саудовской Аравии в дни, предшествовавшие более широкому прекращению огня, были выпущены из Ирака, а не из самого Ирана, что указывает на то, что Тегеран сократил прямые удары, в то время как союзные группировки продолжали действовать.

12 апреля Саудовская Аравия вызвала посла Ирака в знак протеста против нападений с территории Ирака.

Коммуникация между Саудовской Аравией и Ираном продолжалась, несмотря на обострение отношений в начале более широкого соглашения о прекращении огня между Ираном и США, когда Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о 31 беспилотнике и 16 ракетах, выпущенных по королевству 7-8 апреля.

Резкий рост числа инцидентов побудил Эр-Рияд рассмотреть вопрос о принятии ответных мер против Ирана и Ирака, в то время как Пакистан направил истребители, чтобы успокоить королевство, и призвал к сдержанности по мере активизации дипломатических усилий.