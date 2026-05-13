Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Он пообещал поставить ее на боевое дежурство до конца года

CentralAsia (CA) - Российские военные провели успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Заслушав доклад, Путин поздравил военных с успешным испытанием ракеты и отметил, что «Сармат» — «самый мощный ракетный комплекс в мире».

«Суммарно мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога <...> Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км», - сказал президент.

По его словам, в конце 2026 года «Сармат» будет введён на боевое дежурство в Ужурском соединении (Краснодарский край).

Позднее Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами испытательного пуска.

Путин также сказал, что в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником».

Ракета «Сармат» разрабатывалась с 2000-х годов. Проектированием занимался ГРЦ им. академика Макеева. Госконтракт на опытно-конструкторские работы был заключен в 2011 году. Впервые о создании ракетного комплекса «Сармат» командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил в декабре 2013 года.

Изначально предполагалось, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023-го.

Ракетный комплекс относится к системам шахтного базирования. Ее основные технические параметры:

длина — 35,5 м;

диаметр — 3 м;

стартовая масса — 208,1 т;

масса боевой части — до 10 т;

дальность полета — до 18 тыс. км.