США проведут летом учения с военными из Центральной и Южной Азии

CentralAsia (KZ) - Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о проведении в июне 2026 года на территории Соединенных Штатов многонациональных учений Regional Cooperation 2026 с участием партнеров из Центральной и Южной Азии.

В сообщении американского командования говорится, что это будет 30-я итерация маневров, а в тренировках будут задействованы военные почти из дюжины стран.

Однако полный список участников грядущих учений Вашингтон пока не раскрыл. В анонсе CENTCOM названы только «международные партнеры из стран Центральной и Южной Азии», без указания конкретных государств.

При этом состав участников прошлых лет показывает, что речь, вероятнее всего, идет прежде всего о странах Центральной Азии.

В июне 2025 года в учениях Regional Cooperation 25 на базе Joint Base Cape Cod в Массачусетсе, по данным CENTCOM, участвовали военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии, а также Пакистана и США; наблюдателями выступили Армения, Великобритания и Грузия.

В 2023 году на учениях Regional Cooperation 23 в Монтане были представлены Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и США, а Туркменистан участвовал как наблюдатель. Таким образом, все предыдущие итерации указывают на устойчивое участие центральноазиатских республик в этом формате.

На странице CENTCOM серия Regional Cooperation описывается как ежегодные многосторонние командно-штабные учения, нацеленные на отработку совместных международных операций, развитие сотрудничества в сфере контртерроризма, повышение совместимости и укрепление гражданско-военного взаимодействия. Конкретное место проведения маневров в 2026 году американская сторона пока также не называла.

