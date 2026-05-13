Иран выдвинул пять условий для начала второго раунда переговоров с США, - Fars

CentralAsia (CA) - Иран не приступит к второму раунду переговоров с США, если Вашингтон не выполнит пять требований. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Агентство Fars отмечает, что заявленные условия являются гарантиями доверия для переговоров с США:

Окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

Снятие антииранских санкций;

Разморозка иранских средств;

Компенсация ущерба, вызванного боевыми действиями;

Признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорится в сообщении.

Иран выдвинул пять требований в ответ на американское мирное предложение, состоящие из 14 пунктов. Источники агентства отметил, что предложения США были полностью односторонними и направлены на обеспечение интересов Вашингтона.

«Американцы в этом предложении пытались достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры», — пишет Fars со ссылкой на источники.

О том, что Тегеран направил Вашингтону мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта стало известно 3 мая. Документ был передан пакистанской стороне в рамках продолжающегося обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном и стал ответом на предложение США, состоящее из девяти пунктов.

Axios 6 мая сообщил, что США и Иран близки к заключению краткого меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по ядерной программе.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ключевое требование США — отказ Ирана от обладания ядерным оружием.

По данным WSJ, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на этой неделе в Исламабаде. Axios писал, что стороны близки к сделке.