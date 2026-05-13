Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Китай с государственным визитом, сообщает МИД Китая.

Си Цзиньпин выразил коллеге поздравления с 35-летием независимости Таджикистана и огромными достижениями в развитии страны. Как отметил Си Цзиньпин, стержневым элементом китайско-таджикских отношений является решительная взаимная поддержка. Вне зависимости от изменений международной конъюнктуры Китай и Таджикистан были и остаются добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами в духе взаимной поддержки, взаимного доверия и совместного развития. Подписание Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РТ в полной мере отражает высокий уровень политического взаимодоверия двух стран, и предоставляет надежный залог для передачи дружбы из поколения в поколение. Китай готов с таджикскими друзьями совместно уплотнять сообщество единой судьбы двух стран на благо китайского и таджикского народов.

Си Цзиньпин отметил, что Китай будет и впредь неизменно поддерживать выбранный Таджикистаном путь развития, а также все усилия, направленные таджикской стороной на защиту национальной независимости, государственного суверенитета и безопасности. Текущий год ознаменован началом в Китае 15-ой пятилетки. В Таджикистане полным ходом реализуется Национальная стратегия развития на период до 2030 года. В этом контексте стоит придерживаться магистральной линии высококачественного сотрудничества в рамках ОПОП, содействовать углубленному сопряжению стратегий национального развития в интересах достижения целей развития каждой из двух стран. Важно закреплять положительную динамику торгово-экономического сотрудничества, дальше раскрывать потенциал взаимодействия, одновременно наращивать объем и улучшать качество взаимной торговли и инвестиции. Следует обеспечивать реализацию приоритетных проектов, расширять кооперацию в таких направлениях, как зеленая энергетика, цифровая экономика, умный город и искусственный интеллект, тем самым придать импульс развитию научно-технических инноваций. Важно углублять культурно-гуманитарные обмены, формировать новые форматы межрегионального сотрудничества для продвижения взаимопонимания и сближения народов двух стран. Необходимо усиливать взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, решительно бороться с «тремя силами зла» и совместно обеспечивать стабильность региона. Китайская сторона приветствует присоединение Таджикистана к Международной организации по медиации, готова укреплять сотрудничество в рамках ООН, ШОС, Формата «Китай-Центральная Азия» и других площадок, реализовать подлинную многосторонность во благо создания более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Эмомали Рахмон отметил, что таджикско-китайские отношения всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху последовательно углубляются, сотрудничество в таких сферах, как торговля, инвестиция, транспорт и сельское хозяйство, дает плодотворные результаты. Крупные проекты осуществляются планомерно. Уплотняются культурно-гуманитарные обмены. Все это идет на благо народов двух стран. Подписанный сегодня Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РТ и КНР символизирует новый исторический период двусторонних отношений и откроет новые перспективы долгосрочного сотрудничества. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Таджикская сторона твердо придерживается принципа одного Китая, готова вместе с китайской стороной расширять практическое сотрудничество в таких областях, как критические минералы, искусственный интеллект, научно-технические инновации, упрощать взаимную поездку людей и усиливать обмены в сферы образования для достижения больших успехов в развитии двусторонних отношений. Инициатива по глобальному управлению, выдвинутая Председателем Си Цзиньпином, имеет важное значение для всего мира. Таджикистан высоко оценивает неустанные усилия Китая по политическому урегулированию актуальных международных проблем и его важную роль в деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Таджикская сторона готова с китайскими друзьями укреплять сотрудничество и в многостороннем формате, совместно бороться с «тремя силами зла» и транснациональной преступностью для защиты региональной безопасности.

По итогам переговоров главы государств подписали и опубликовали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РТ и Совместное заявление об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху. В присутствии лидеров двух стран подписаны более 10 документов по сотрудничеству в сфере межпартийных обменов, торговли и инвестиции, искусственного интеллекта, «зеленых» полезных ископаемых, средств массовой информации и т.д.

В ходе визита также подписан пакет документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, культуры, образования, строительства жилых комплексов, инспекции и карантина, рыночного контроля и т.д.

Перед началом переговоров Си Цзиньпин провел торжественную церемонию официальной встречи Президента Эмомали Рахмона на площади у восточного входа Дома народных собраний.

По прибытии Эмомали Рахмона солдаты почетного караула выстроились в знак приветствия. На церемонии главы КНР и Таджикистана вместе поднялись на смотровую трибуну, военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и Таджикистана. В честь высокого гостя был дан 21 залп из пушек. Затем Эмомали Рахмон в сопровождении Си Цзиньпина совершил обход строя почетного караула Народно-освободительной армии Китая и наблюдал за маршем почетного караула.

Вечером Си Цзиньпин в Золотом зале Дома народных собраний устроил торжественный прием в честь Эмомали Рахмона.

В вышеуказанных мероприятиях участвовали Ван И и Ван Сяохун.

