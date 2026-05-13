Президент Казахстана подписал указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан», сообщила Акорда 12 мая.

«Основная цель указа — обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан в условиях ускоренного развития искусственного интеллекта, а также создание условий для формирования современной, инновационной системы образования как ключевого элемента человеческого капитала», — говорится в сообщении.

До 1 июля 2026 года правительство должно утвердить комплексный план мероприятий для «широкого внедрения искусственного интеллекта в систему среднего образования». Он будет рассчитан на 2026–2029 годы и будет включать создание механизма персонализированного обучения, цифровой инфраструктуры, подготовки педагогических кадров и защиты персональных данных учащихся.

До 1 августа 2026 года будет реализован пилотный проект, который предусматривает «обеспечение технического оснащения школ, включая стабильный высокоскоростной интернет».

До 1 сентября 2026 года будут утверждены стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования.

До 1 сентября 2026 года будет принят план мер, «предусматривающий непрерывное профессиональное развитие и обеспечивающий использование технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе в качестве дополнительного эффективного инструмента, без ущерба и подмены профессиональной деятельности педагогов».

«Указом предусматривается использование в практической работе рекомендаций члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, внесение правительством до 1 июня 2026 года конкретных предложений по реализации пилотного проекта в сфере среднего образования с последующим масштабированием. Эти нововведения направлены на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами», — говорится в сообщении.

