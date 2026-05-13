До +35 градусов ожидается на западе и юге Казахстана

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 14 по 16 мая, западные и южные регионы будут под влиянием южного циклона – ожидаются кратковременные дожди с грозами и повышение температуры воздуха днем до +27+35 градусов, сообщает «Казгидромет».

На остальной территории сохранится влияние холодного антициклона – ночью на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов. Днем будет малооблачная погода, температура воздуха повысится до +20+30 градусов.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, а ночью и утром на севере, востоке и в горных районах юго-востока – туман.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения