Таджикистан и Китай подписали 31 новый документ о сотрудничестве

CentralAsia (TJ) - По итогам встреч и переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Китаем подписано 31 новых документов о сотрудничестве.

Главы двух государств уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху и Договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Как было отмечено, главным девизом этого документа является: «Друзья на веки, враги никогда».

Также были подписаны:

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2026-2027 годы

— Меморандум о сотрудничестве между Коммунистической партией Китая и Народной Демократической Партией Таджикистана на 2026-2028 годы

— Обменные письма между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики по проекту предоставления технической помощи —

Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и новых цифровых технологий и Комиссией по национальному развитию и реформе Китайской Народной Республики о создании Таджикско-Китайского Центра по сотрудничеству в области искусственного интеллекта

— Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества на основе цифрового доверия в торговле между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки и технологии Китайской Народной Республики по расширению научно-технического инновационного сотрудничества в области искусственного интеллекта — Меморандум о сотрудничестве между Министерством Финансов Республики Таджикистан и Министерством Финансов Китайской Народной Республики в области управления государственными финансами.

— План мероприятий между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых» минеральных ресурсов на период 2026 – 2028 годы

— Меморандум о взаимопонимании между Китайским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (CIDCA) и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан по совместной реализации плана сотрудничества в области развития человеческих ресурсов за 2026 год

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области экспорта между Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан и Бюро по развитию экспорта при Министерстве коммерции Китайской Народной Республики

— Обменные письма между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики по проекту проведения ТЭО модернизации инфраструктуры КПП Кулма

— Меморандум о сотрудничестве между Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорацией Китая

— Соглашение между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Китайским советом по продвижению международной торговли о создании Делового совета

— Дорожная карта о научно-техническом сотрудничестве в области метрологии на 2026-2031 годы между Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан (Таджикстандарт) и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики

— Обменные письма между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики по проекту предоставления лабораторного оборудования для определения и контроля качества в Таджикистане

— Программа сотрудничества между Исполнительной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Верховным народным судом Китайской Народной Республики на 2026-2028 гг.

— Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством жилья, городского и сельского строительства Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в области архитектуры и строительства

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки и технологии Китайской Народной Республики об укреплении научно-технического и гуманитарного обмена

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики по совместному содействию созданию Таджикско-Китайского сельскохозяйственного научно-технического инновационного парка

— Программа сотрудничества между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2026-2029 годы

— Протокол о намерении между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики.

— Протокол между Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и Главным таможенным Управлением КНР об инспекции, требование карантина в отношении импорта и экспорта куриного мяса между Таджикистаном и Китаем

— Протокол между Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан и Главным таможенным Управлением КНР о фитосанитарных требованиях в отношении экспорта свежих фруктов (абрикосы и сливы) из Республики Таджикистан в Китайской Народной Республики

— Меморандум о взаимопонимании между Антимонопольной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным управлением по регулированию рынка Китайской Народной Республики

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Комитетом по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорацией Китая

— Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан и Медиакорпорацией Китая

— Меморандум о сотрудничестве между Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар» и Китайским информационным агентством Синхуа

— Меморандум о взаимопонимании между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Академией современного Китая и мировых исследований о создании Центра по изучению модернизации Китая

— Соглашение между Национальным университетом Таджикистана, Фондом международного изучения китайского языка и Синьцзянского Педагогического Университета о совместном развитии Института Конфуций.

