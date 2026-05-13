Россия и Украина потеряли интерес к мирным переговорам, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США мала даже после окончания военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники с обеих сторон.

По словам источников издания, ни одна из сторон конфликта «не видит большой ценности в продолжении переговоров», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Киев и Москва близки к урегулированию. Как пояснили украинские чиновники, в Киеве расстроены тем, что Дональд Трамп не оказал давления на президента России Владимира Путина для смягчения его требований по урегулированию.

FT пишет, что Владимир Путин «сосредоточился на силовом захвате еще большей украинской территории» и намерен и далее выдвигать все новые требования, даже если ему удастся взять под контроль всю территорию Донбасса. Украина также стала менее уязвима для давления США в вопросах «неблагоприятной, быстрой» сделки, указали FT чиновники в Киеве.

12 мая Дональд Трамп сообщил, что Россия и США не достигли общего понимания по принадлежности к РФ всей территории Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема урегулирования военного конфликта в Украине слишком сложная, а выход на мирное соглашение — это «очень долгий путь».