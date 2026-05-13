Таиланд намерен до 30 дней сократить срок безвизового пребывания для туристов

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней, сообщил министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеоу, передает Thai PBS.

«Мы считаем, что 60 дней — это, возможно, слишком долго, и некоторые люди, не являющиеся настоящими туристами, используют безвизовый режим в незаконных целях. Мы хотим ужесточить контроль», — заявил министр.

По его словам, предложение сократить срок безвизового пребывания было подготовлено еще при предыдущей администрации, но его рассмотрение отложили из-за выборов. Теперь консультации проведут с ответственными ведомствами, но, сказал глава МИД, он не ожидает каких-либо проблем с принятием инициативы.

Кроме того, рассказал Сихасак Пхуангкеткеоу, вероятно, потребуется пересмотреть несколько визовых категорий, поскольку их слишком много и некоторые из них могут быть объединены.

Премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул распорядился создать рабочую группу для пересмотра правил. Действия правительства стали ответом местному бизнесу, который жалуется, что его источники дохода под угрозой из-за незаконной деятельности мигрантов, отмечает Bloomberg. Теперь власти Таиланда, где туризм остается важной частью экономики, пытаются найти решение, которое усилит иммиграционный контроль, но не навредит интересам страны.

Безвизовый режим сроком на 60 дней действует в Таиланде с июля 2024 года для граждан из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях.