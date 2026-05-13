Швеция депортировала 20 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В ночь на 13 мая чартерным рейсом в Ташкент были доставлены 20 граждан Узбекистана, депортированных из Швеции за нарушение миграционного законодательства, сообщило ИА «Дунё».

«Возвращение соотечественников стало результатом скоординированного взаимодействия компетентных органов Узбекистана и Швеции. В рамках двустороннего сотрудничества были оперативно согласованы все организационные и правовые процедуры, включая идентификацию граждан, оформление документов и обеспечение безопасной транспортировки», — говорится в сообщении.

В феврале 2026 года Швеция депортировала 21 гражданина Узбекистана, нарушившего миграционное законодательство.

В апреле и мае из Японии были депортированы трое граждан Узбекистана: двое прибыли по краткосрочным визам и незаконно остались в стране после их истечения, один — по студенческой, но был отчислен и после этого не выехал из страны.