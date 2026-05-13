В Таджикистане не зарегистрировано случаев хантавируса

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана заявило, что случаи хантавируса на территории республики не зарегистрированы, а риск распространения инфекции остаётся низким.

Ведомство пояснило, что хантавирусы — это группа вирусов, распространяющихся преимущественно через грызунов и способных вызывать тяжёлые инфекционные заболевания у человека.

По данным Минздрава, заражение чаще всего происходит при контакте с мочой, слюной или фекалиями инфицированных грызунов, а также при вдыхании загрязнённой пыли в закрытых помещениях, подвалах, складах и местах хранения продуктов.

В министерстве подчеркнули, что в Таджикистане случаи хантавируса не зарегистрированы, а органы здравоохранения продолжают проводить постоянный эпидемиологический мониторинг и профилактические мероприятия для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Ведомство рекомендовало жителям соблюдать санитарно-гигиенические нормы, хранить продукты в закрытых ёмкостях, предотвращать появление грызунов в жилых и складских помещениях, а также использовать маски и перчатки при уборке мест, где могут находиться грызуны.

Гражданам также советуют своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, мышечной боли, слабости, проблем с дыханием и сильной головной боли.

В Минздраве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и призвали население доверять только официальной информации и не распространять неподтверждённые сообщения.

В ведомстве также сослались на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым риск широкого распространения хантавируса в мире в настоящее время оценивается как низкий.

