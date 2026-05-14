Переворачивая страницу истории: Монголы в Косово. Фото

Монгольские миротворцы в Косово... 2005/2006 гг

CentralAsia (MNG) - По данным MiddleAsianNews, в период с 2005 по 2007 год около 70 монгольских военнослужащих участвовали в миротворческой операции Сил по поддержанию мира в Косово (KFOR) под руководством НАТО.

Монгольские войска входили в состав многонациональных сил французского контингента, поддерживая более широкие международные усилия по обеспечению безопасной обстановки и свободы передвижения.

Эта операция была ключевой частью внешней политики Монголии как «третьего соседа», направленной на укрепление партнерских отношений с НАТО и повышение международной репутации страны.

Монгольский солдат в Косово

Монгольские миротворческие силы совместно с бельгийским контингентом KFOR в Косово примерно в 2005-2006 годах.

Миссия KFOR под руководством НАТО продолжает действовать в Косово для поддержания безопасной обстановки (в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244).

Монголия зарекомендовала себя как значимый участник международных миротворческих операций, имея богатую историю участия в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), включая миссию Косовских сил (KFOR) в Косово. С 2002 года Монголия направила более 19 000 миротворцев в различные глобальные операции, в том числе в Ирак, Афганистан, Сьерра-Леоне и Косово.

По состоянию на 2026 год Монголия продолжает активно участвовать в международных миротворческих операциях, переориентировав свои военные функции с чисто обычных на специализированные силы, ориентированные на миротворчество.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения