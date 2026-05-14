Монгольские няшки-боксерши завоевали бронзовые медали в Ташкенте

слева: Дагиймаа, Мөнгөнзул и Аминхайр

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по боксу среди юниоров до 15 и до 17 лет 2026 года проходит в Ташкенте, Узбекистан, — сообщает MiddleAsianNews.

МӨНГӨНЗУЛ Алтангадас завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг среди девушек до 17 лет.

В первом бою она единогласным решением судей победила бронзовую медалистку молодежного чемпионата Азии 2025 года, казахстанскую боксершу Шугылу Джарас. Во втором бою она одержала убедительную победу над шри-ланкийской спортсменкой Чомоди Хираньей во втором раунде и вышла в полуфинал.

МӨНГӨНЗУЛ Алтангадас

К сожалению, в матче за серебряную медаль она проиграла индийской боксерше Хуши Чанд со счетом 0:5 и завершила турнир бронзовой медалью.

АМИНХАЙР Зоригтсайхан завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг среди девушек до 17 лет.

Аминхайр и Мөнгөнзул

Аминхайр одержала убедительную победу над саудовской боксершей Данан Аланази в четвертьфинале, выиграв нокдауном (Рефери остановил бой) во втором раунде, что обеспечило ей место в полуфинале или на пьедестале почета.

К сожалению, 11 мая она в решающем поединке за серебряную медаль уступила узбекской боксерше Парвине Шакаровой, и завершила турнир бронзовой медалью.

ДАГИЙМАА Чулуунтөмөр завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг среди девушек до 17 лет.

ДАГИЙМАА Чулуунтөмөр

Она завоевала бронзовую медаль, победив Ю-Си Ван из Китайского Тайбэя в очень напряженном четвертьфинальном матче.

Соревнуясь с индийской боксершей Навьей за серебряную медаль, она, к сожалению, проиграла во втором раунде, когда рефери остановил бой (RSC), и завоевала бронзовую медаль.

