Узбекистан намерен импортировать до 1 млн живых овец из Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия и Узбекистан ставят цель достичь товарооборота в $100 млн.

«В Ташкенте прошел Узбекско-Монгольский бизнес-форум с участием более 70 компаний двух стран. Делегации возглавили заместитель главы МИПТ Ильзат Касимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Узбекистан Батбаатар Дааданхүү и член парламента Монголии Эрдэнэбат Сүхбаатар», — сообщает MiddleAsianNews.

В форуме, собравшем представителей правительства, бизнеса и инвесторов, стремящихся к углублению экономических связей между Центральной Азией и Северо-Восточной Азией, приняли участие более 70 компаний из двух стран.

Делегации возглавляли заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов, посол Монголии в Узбекистане Батбаатар Дааданхүү и член парламента Монголии Эрдэнэбат Сүхбаатар.

Ильзат Касимов

Батбаатар Дааданхүү

Эрдэнэбат Сүхбаатар

Одной из главных тем стало сотрудничество в области геологии и горнодобывающей промышленности. В министерстве сообщили, что Министерство геологии Узбекистана уже приступило к практической работе по разработке месторождений полезных ископаемых через свое представительство в Улан-Баторе.

Стороны также обсудили растущие показатели торговли. Экспорт Узбекистана в Монголию увеличился на 15.6% в первом квартале 2026 года, и правительства обеих стран поставили цель увеличить годовой двусторонний товарооборот до $100 млн.

Приоритетом стала промышленная кооперация по переработке монгольской шерсти и кашемира в Узбекистане для экспорта. В агросекторе намечено увеличить поголовье монгольских овец в республике до 1 млн к 2029 году и внедрить узбекские системы орошения в Монголии.

Транспорт и логистика также стали ключевой темой обсуждения. Участники рассматривали возможность запуска грузоперевозок по коридору Узбекистан—Кыргызстан—Китай—Монголия, что могло бы улучшить торговые пути между Центральной и Восточной Азией.

В рамках форума состоялись переговоры в формате B2B и G2B с участием узбекских и монгольских компаний, таких как Suzur Health Med, Prime Nomadic Meat и Tsamkhag Construction. По данным министерства, в результате переговоров был сформирован пакет инвестиционных проектов и создан постоянный механизм мониторинга совместных инициатив.

Экономические связи между двумя странами развиваются, начиная с относительно небольшого базового уровня. Двусторонняя торговля в 2023 году составила около $14 млн, но почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом, чему способствовали, по мнению аналитиков, взаимодополняющие экономики. Узбекистан экспортирует автомобили, текстиль и сельскохозяйственную продукцию, а Монголия — животноводческую продукцию, шерсть, кожу и полезные ископаемые.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения