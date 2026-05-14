Резкий рост поставок газа компанией TMK Energy спровоцировал переговоры о поставках энергоносителей в Монголию

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy, похоже, неуклонно укрепляет свои позиции в развивающемся газовом секторе Монголии, о чем свидетельствует продолжающийся рост добычи на ее проекте по добыче метана из угольных пластов Гурвантэс XXXV, о чем сообщает MiddleAsianNews.

По мере наращивания добычи компания заявляет о подготовке к активной кампании 2026 года, сосредоточенной на бурении новых пилотных скважин, строительстве газовых электростанций и более тесном взаимодействии со страной, которая все больше нуждается в надежном энергоснабжении.

Согласно последним данным о ходе работ, средняя суточная добыча газа в апреле выросла до 663 кубических метров в сутки, что на 13 процентов больше, чем в феврале, и является вторым по величине месячным показателем на проекте после пика в марте, несмотря на необходимое сокращение добычи на месторождении LF-07 в конце марта.

В оперативном плане план управления месторождением продолжает обеспечивать неуклонный рост добычи газа и в целом стабильные дебиты воды, при этом флагманская скважина LF-07 восстанавливает добычу после преднамеренного сокращения в конце марта, призванного защитить долгосрочные показатели работы скважины.

В течение апреля объем добычи воды оставался на уровне около 490 баррелей в сутки, что свидетельствует о продолжающемся снижении давления в водохранилище без дестабилизации системы. Помимо поломки механического насоса на месторождении LF-03 и периодических отключений электроэнергии в регионе, компания сообщила об отсутствии засоров насосов или необходимости проведения ремонтных работ на месторождении, что позволило поддерживать высокую производительность насосов и более высокие показатели водоотведения.

Флагманский проект компании TMK по добыче метана из угольных пластов, Гурвантэс XXXV, занимает площадь 8400 квадратных километров в бассейне Южной Гоби в Монголии, менее чем в 20 километрах от китайской границы и вблизи развитой газовой инфраструктуры Северного Китая.

фото: Представители TMK встретились с посольством Австралии и организацией Austrade в Монголии. (Слева направо: Лео Цзэн, посол Австралии в Монголии; Дугал Фергюсон, исполнительный директор TMK; Брэд Рив, операционный менеджер TMK; Эндрю Берриман, заместитель главы миссии)

Мощные угольные пласты простираются на 150 километров, что придает проекту реальный потенциал масштаба бассейна, поскольку Монголия стремится стабилизировать хронический дефицит энергии и снизить зависимость от импортной электроэнергии.

Наряду с обновлением оперативной информации, в апреле компания TMK также завершила третью независимую техническую экспертную оценку, в которой приняли участие нынешние и бывшие руководители, а также международные специалисты по метану из угольных пластов, чтобы оценить планы развития компании. В ходе обзора были рассмотрены предстоящая буровая кампания, стратегия управления месторождением и ряд новых инициатив по оптимизации, которые в настоящее время планируется внедрить.

Экспертная комиссия, всецело одобрив текущую стратегию управления запасами месторождения TMK, также выделила ряд новых методов оптимизации, позволяющих распространить выдающиеся характеристики LF-07 на всю сеть скважин компании и будущие пилотные эксплуатационные скважины.

Компания TMK планирует начать бурение новых опытных эксплуатационных скважин в третьем квартале этого года, одновременно ускоряя реализацию своей стратегии использования газа, которая теперь получила приоритетный статус. Цель инициативы — сократить объемы сжигания попутного газа, обеспечить бесперебойное электроснабжение на объекте, поставлять избыточную электроэнергию местным потребителям и продемонстрировать регулирующим органам и заинтересованным сторонам эффективность проекта.

Эти меры стали следствием подписанного в прошлом месяце меморандума о взаимопонимании с монгольским регулирующим органом — Управлением минеральных ресурсов и нефти Монголии (УМРНМ), — разрешающего использование запального газа для выработки электроэнергии на месте.

Компания TMK заявляет, что ее стратегия заключается в постепенном снижении рисков на месторождении Гурвантес за счет стабильного роста опытно-промыслового производства и интеграции инфраструктуры, прежде чем переходить к разработке более крупных месторождений.

«В первую очередь мы сосредоточены на предстоящей программе бурения пилотных скважин, а также на важной необходимости как можно скорее внедрить инициативу по рациональному использованию газа, чтобы не только сократить сжигание попутного газа, но и обеспечить постоянное электроснабжение пилотного проекта», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Компания заявляет, что недавние обсуждения с монгольскими правительственными учреждениями и частными консорциумами подтвердили растущую роль природного газа в стабилизации все более испытывающей дефицит энергии энергосистемы страны.

Хотя переговоры пока носят предварительный характер, ТМК заявляет, что проект «Гурвантэс XXXV» привлекает все большее политическое и коммерческое внимание как потенциальное решение для внутреннего энергоснабжения Монголии, при этом газ, вероятно, будет играть важную роль в энергетическом балансе страны.

В Азии ужесточение условий на энергетических рынках и нестабильные цепочки поставок топлива усиливают внимание к более экологичным внутренним газовым ресурсам. А поскольку месторождение LF-07 продолжает набирать обороты под песками Южной Гоби в Монголии, компания TMK все больше переходит от перспективного разведочного проекта к восходящему игроку в будущем энергетическом балансе страны.

