Монгольская компания экспортирует корма для собак и кошек в Южную Корею. Фото

CentralAsia (MNG) - Компания «Очирдагинас» перерабатывает побочные продукты животного происхождения, которые в Монголии считаются отходами, используя современные технологии, и экспортирует их на корейский рынок в качестве корма для домашних животных, являющегося ценным конечным продуктом, — пишет MiddleAsianNews.

Это не просто экспортный продукт, а реальный пример того, как сырье, остающееся неиспользованным в Монголии, возвращается в экономический оборот и поставляется на мировой рынок в виде продукции с добавленной стоимостью.

Компания работает над дальнейшим расширением этого направления и выводом монгольской продукции на международный рынок, а также стремится к официальному участию в выставке Interzoo 2028 со своей продукцией.

Interzoo — это крупнейшая в мире международная B2B-выставка товаров для домашних животных, которая проходит раз в два года в NürnbergMesse Нюрнберга, Германия.

Основные разделы и продукты

Выставка охватывает полный спектр индустрии зоотоваров:

Корма и лакомства: Технологии производства, инновационные ингредиенты (включая белок из насекомых).

Аксессуары: Игрушки, ошейники, лежанки и средства по уходу для собак и кошек.

Аквариумистика и террариумистика: Оборудование, освещение и декорации.

Спецразделы: Товары для грызунов, птиц, лошадей и садовых животных

В выставке 2026 года принимают участие более 2350 компаний из примерно 70 стран.

