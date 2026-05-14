Монголия объявляет о проведении первого конкурсного тендера в секторе возобновляемой энергетики

CentralAsia (MNG) - На заседании 29 апреля правительство Монголии приняло резолюцию «О снижении топливно-энергетической зависимости» с целью снижения топливно-энергетической зависимости, удовлетворения растущего потребления электроэнергии в центральном регионе за счет отечественных возобновляемых источников энергии и поддержки стабильной работы энергетической системы.

Как сообщает MiddleAsianNews, в рамках вышеупомянутой резолюции проекты с использованием солнечных электростанций и систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей будут реализованы в пяти местах.

В рамках данного проекта будут реализованы следующие проекты в следующих местах:

Сомон Сүмбэр аймака Говьсүмбэр: солнечная электростанция мощностью 50 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 30 МВт / 100 МВт·ч

Сомон Сайнцагаан аймака Дундговь: солнечная электростанция мощностью 50 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 30 МВт / 100 МВт·ч

Сомон Орхон аймака Булган: солнечная электростанция мощностью 50 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 30 МВт / 100 МВт·ч

Сомон Хэрлэн аймака Хэнтий: солнечная электростанция мощностью 20 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 15 МВт / 40 МВт·ч

Сомон Хархорин аймака Өвөрхангай: солнечная электростанция мощностью 50 МВт, аккумуляторная батарея мощностью 30 МВт / 100 МВт·ч

презентация мест реализации проектов

Ввод в эксплуатацию этих объектов возобновляемой энергетики запланирован на 1 декабря этого года, до наступления зимнего пика.

Строительство не будет финансироваться из государственного бюджета, и в рамках поддержки национальных компаний и предприятий правительство объявило о проведении первого конкурсного тендера (аукциона) в секторе возобновляемой энергетики. Тендер будет открытым, прозрачным и будет проводиться в электронном виде. Министерство энергетики разместило приглашение к участию в аукционе на своем веб-сайте. Регистрация завершится 15 июля 2026 года.

