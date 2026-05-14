Внучка Оуэна Латтимора щедро пожертвовала редкие документы и личные вещи Дилава Хутугты

CentralAsia (MNG) - Проект «Хутугту и Латтимор» осветил исторические связи между Монголией и США.

Фонд Дилава Хутугту в сотрудничестве с Американским центром монгольских исследований 12 мая 2026 года запустил проект под названием «Хутугту и Латтимор: наследие за пределами границ», — информируе т MiddleAsianNews.

Дилав Хутугту Жамсранжав и Оуэн Латтимор

Проект направлен на повышение осведомленности общественности об историческом значении развития государственных, религиозных, образовательных и культурных связей между Монголией и Соединенными Штатами благодаря дружбе, жизни, труду и наследию выдающегося государственного деятеля и религиозного деятеля Дилава Хутугту Жамсранжава и известного американского монголиста Оуэна Латтимора. Инициатива также направлена ​​на поддержку исследований, посвященных пятому Дилаву Хутугту Жамсранжаву. В рамках проекта были организованы три основных мероприятия.

12-13 мая в Национальном музее Монголии состоялся международный симпозиум. В нем приняли участие ученые и представители Монголии, США, Великобритании и Японии.

Кроме того, с 14 по 18 мая в аймаке Завхан, на родине Дилaва Хутугту Жамсранжава, пройдут мероприятия по популяризации искусства среди населения. Международные ученые и участники проекта посетят аймак, чтобы провести публичные лекции, встречи, дискуссии и образовательные мероприятия, а также представить местным жителям передвижную версию международной выставки.

справа: Эмма Ломакс и ее коллега

Глава политического отдела Эмма Ломакс и ее коллеги из посольства США присутствовали на открытии проекта «Хутугту и Латтимор: наследие за пределами границ» в Национальном музее Монголии.

в центре: Энн Латтимор Прайс

В рамках этого проекта представлены презентации, архивные материалы и дискуссии, посвященные дружбе и культурному обмену между Дилaвом Хутугту и известным американским ученым-монголоведом Оуэном Латтимором. Эмма и ее коллеги имели честь познакомиться с внучкой Оуэна Латтимора, Энн Латтимор Прайс, которая щедро передала музею редкие документы и личные вещи Дилaва Хутугту. Эта специальная коллекция, организованная совместно Фондом Дилава Хутугту и Американским центром монголоведения, будет выставлена ​​до 12 июня 2026 года.

фото: слева Мэгги Линдрут, директор Американского центра монголоведения в США и Даваасүрэн Мягмар, директор Американского центра монголоведения в Монголии

«Возвращаясь к интеллектуальной и духовной дружбе между Дилавом Хутугту и Оуэном Латтимором, мы надеемся, что этот проект сохранит общее наследие и прославит прочное партнерство между Монголией и Соединенными Штатами. Мы стремимся показать, как исторические отношения продолжают вдохновлять современное академическое сотрудничество, культурный обмен и значимые связи между людьми, а также услышать истории современных экспертов, ученых, дипломатов и членов семей, на которых эта дружба оказала неизгладимое влияние», — говорится в заявлении Американского центра монголоведения (American Center for Mongolian Studies, ACMS).

