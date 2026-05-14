Верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценил Монголию

CentralAsia (MNG) - Он также отметил, что монгольская молодежь является движущей силой перемен. «Монголия может похвастаться прочной правовой базой в области прав человека, образцовой Национальной комиссией по правам человека и активным гражданским обществом», — утвердил он.

В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк высоко оценил недавний прогресс Монголии в области прав человека во время своего визита в страну, которая недавно приняла первый в регионе закон о защите правозащитников.

«В то время, когда некоторые влиятельные мировые игроки открыто игнорируют и даже порочат права человека, в том числе посредством транснациональных репрессий, позитивная приверженность Монголии этому делу особенно примечательна», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Однако опасения по поводу коррупции сохраняются. Один из представителей гражданского общества сказал ему: «Коррупция — это самое большое препятствие на пути развития страны».

«Безусловно, необходимы более жесткие меры по борьбе с коррупцией, в том числе для завоевания доверия населения и укрепления верховенства права», — заявил г-н Тюрк.

Молодые люди — движущая сила перемен

Изменение климата остается серьезной угрозой для устойчивого развития в Монголии, в том числе из-за все более суровых зимних морозов, засух, наводнений и штормов, которые могут затронуть широкий спектр прав человека.

Г-н Тюрк также подчеркнул молодое и активное население Монголии, многие представители которого все больше обеспокоены будущим, состоянием планеты и влиянием цифровых технологий и социальных сетей на общество.

«Важно, чтобы правительства реагировали на ситуацию и думали о долгосрочных последствиях для нескольких поколений, а не только о краткосрочных политических или экономических выгодах», — сказал он.

Слова о его визите, Фолькер Тюрк

Пресс-конференция Верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка по итогам его официального визита в Монголию

Сайн байна уу?

Это первый визит главы Управления ООН по правам человека в Монголию почти за 26 лет – период, за который эта страна и окружающее ее геополитическое пространство претерпели значительные изменения.

Впечатляющая история Монголии и ее географическое положение, не имеющее выхода к морю, создали для страны уникальные проблемы и возможности, которые она умело преодолела, укрепив прочные демократические традиции и став центром диалога и дипломатии в регионе. Статус Монголии как зоны, свободной от ядерного оружия, и отмена смертной казни служат образцом для других государств.

Вчера вечером во время посещения монастыря Ганден меня поразили рассказы о религиозных преследованиях, которым подвергались буддисты в истории этой страны, и о духе сострадания, который сохранился на протяжении всей этой истории до наших дней. Понятия сострадания и мудрости созвучны правам человека и служат ориентиром для дальнейшего развития Монголии в условиях предстоящих вызовов.

Мой офис, работая в рамках системы ООН в Монголии, на протяжении многих лет сотрудничает с правительством, гражданским обществом и Национальной комиссией по правам человека (НКПЧ) по ряду инициатив, касающихся важнейших вопросов прав человека, включая бизнес и права человека, а также адаптацию к цифровому пространству.

Меня очень воодушевляет желание правительства еще больше укрепить эти отношения. Вчера мы официально оформили это намерение в дорожной карте и декларации о намерениях, которые я подписал с министром иностранных дел.

Протянутая Монголия рука об руку с Управлением ООН по правам человека – и с более широкой системой ООН по правам человека – демонстрирует ее признание того, что права человека предлагают решения сложных многомерных проблем.

В то время как некоторые влиятельные мировые игроки открыто игнорируют и даже порочат права человека, в том числе посредством транснациональных репрессий, позитивная приверженность Монголии этому делу особенно примечательна. Монголия показала, как страны могут использовать систему ООН по правам человека для достижения реальных результатов.

В согласованном нами с правительством Монголии плане действий изложены шаги, которые мы предпримем совместно для создания Регионального учебно-исследовательского центра ООН по правам человека в Улан-Баторе. Я приветствую твердую и позитивную поддержку этой инициативы, о которой я сегодня услышал от премьер-министра, министров и спикера. Мы будем сотрудничать с правительством, чтобы изучить различные варианты, оценить целесообразность и необходимые дополнительные ресурсы для обеспечения устойчивости этого проекта, а также продвигать эту инициативу среди других организаций для мобилизации необходимых дополнительных ресурсов.

Монголия может похвастаться прочной правовой базой в области прав человека, образцовой Национальной комиссией по правам человека и активным гражданским обществом. Кроме того, в стране принят первый в регионе закон о защите правозащитников.

В ходе встреч с представителями гражданского общества я услышал признание законов и политики, принятых для содействия и защиты прав человека, но также и некоторое нетерпение в отношении более эффективного их применения и обеспечения соблюдения.

«Мы живем в регионе, где демократическое пространство нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся», — сказал мне один монгольский правозащитник. Действительно, это пространство необходимо активно защищать путем усиления институциональных сдержек и противовесов.

Работа в сфере защиты прав человека всегда остается незавершенным делом.

Важно поддерживать общественное доверие к институтам, включая независимую судебную систему и верховенство права, которые являются основополагающими для общественного договора.

В Монголии проживает молодое и открытое население, которое, как и поколение Z в других странах, обеспокоено будущим и состоянием планеты. Важно, чтобы правительства были гибкими и думали о долгосрочных последствиях для нескольких поколений, а не только о краткосрочных политических или экономических выгодах.

В частности, стремительное экономическое и инфраструктурное развитие должно сопровождаться оценкой воздействия на права человека, проводимой в консультации с широким кругом заинтересованных сторон, особенно с сообществами, которые, вероятно, больше всего пострадают от крупномасштабных инфраструктурных проектов, такими как кочевые скотоводческие общины.

Меня воодушевил интерес правительства к применению анализа в области прав человека в экономической политике и бюджетных процессах. Такой подход, который мы называем подходом, основанным на правах человека в экономике, может помочь обеспечить, чтобы фискальная политика учитывала весь спектр прав человека [экономических, социальных, культурных, гражданских, политических, экологических, а также право на развитие]. Это также может помочь гарантировать, что распределение ресурсов не приведет к возникновению или закреплению неравенства, а, наоборот, поддержит государственные институты, гарантирующие защиту прав человека, такие как судебная система и Национальная комиссия по правам человека.

Изменение климата является ключевым фактором, угрожающим устойчивому развитию Монголии. Прогнозируется увеличение частоты и интенсивности стихийных бедствий, связанных с изменением климата, таких как сильные зимние морозы, известные здесь как дзуд, засухи, наводнения, ураганы и песчаные и пыльные бури. Это может иметь серьезные последствия для широкого спектра прав человека. Участие Монголии в качестве председателя 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС17), которая состоится в августе этого года, дает возможность привлечь внимание к этим проблемам и настоять на принятии мер.

В сфере бизнеса и прав человека принятие Монголией в 2023 году Национального плана действий стало важной инициативой. Крайне важно обеспечить защиту правозащитников, в том числе защитников экологических прав, которые могут критически относиться к компаниям, участвующим в крупных проектах.

Как сказал мне один представитель гражданского общества: «Коррупция — это самое большое препятствие на пути развития страны». Очевидно, необходимы более жесткие меры по борьбе с коррупцией, в том числе для завоевания доверия населения и укрепления верховенства права.

В ходе многочисленных дискуссий я слышал растущую обеспокоенность по поводу влияния цифровых технологий и социальных сетей на общество, особенно на молодежь, а также на то, как ведется политика. Это проблема, с которой сталкиваются страны по всему миру. Поскольку Монголия рассматривает вопросы регулирования онлайн-пространства, включая предлагаемые законы о безопасности в интернете для борьбы с дезинформацией, ее обязательства в области прав человека могут служить важной основой для баланса между свободой выражения мнений и защитой прав человека, и мой офис готов оказать помощь в этом отношении.

Также были предприняты важные шаги в направлении гендерного равенства: число женщин-депутатов парламента увеличилось до 25.4 процента от общего числа мест на выборах 2024 года, а на следующие выборы в 2028 году поставлены еще более амбициозные цели. Приоритетными направлениями работы являются противодействие стереотипам и гендерному насилию, а также вопросы защиты детей, особенно в интернете. Правительство также запустило инициативы по сокращению разрыва в уровне человеческого развития для мужчин, которые могут оставаться в стороне в сельской местности. Монголия всегда была открытой средой для ЛГБТИК+ людей, несмотря на противодействие их правам, – важно защитить это сообщество, в том числе от разжигания ненависти и дискриминации.

Как друг этой страны, я хотел бы призвать Монголию и впредь оставаться законодателем моды – в регионе и за его пределами – в закреплении защиты прав человека в своих законах и политике и обеспечении ее эффективного осуществления. Мой офис готов оказывать поддержку, консультации и сопровождение народу Монголии на этом пути.

перевод: MiddleAsianNews

