экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госсекретарь МИД Сербии провел встречу с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии

CentralAsia (MNG) -  В ходе визита государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Сербия Дамьяна Йовича в Монголию состоялась встреча с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Алдаржавхланом Жуковым.

В ходе дружеской беседы собеседники рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества в областях образования, культуры, спорта и молодежной политики. Они также обсудили укрепление договорно-правовой базы в этих областях, а также установление прямых контактов между культурными учреждениями двух стран.

Государственный секретарь Дамьян Йович заявил, что для Сербии было бы большой честью приветствовать Монголию на специализированной международной выставке Expo 2027 в Белграде, что также предоставило бы возможность для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в целом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com