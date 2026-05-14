Госсекретарь МИД Сербии провел встречу с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе визита государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Сербия Дамьяна Йовича в Монголию состоялась встреча с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Алдаржавхланом Жуковым.

В ходе дружеской беседы собеседники рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества в областях образования, культуры, спорта и молодежной политики. Они также обсудили укрепление договорно-правовой базы в этих областях, а также установление прямых контактов между культурными учреждениями двух стран.

Государственный секретарь Дамьян Йович заявил, что для Сербии было бы большой честью приветствовать Монголию на специализированной международной выставке Expo 2027 в Белграде, что также предоставило бы возможность для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в целом.

