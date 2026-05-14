В Пекине начались переговоры Си Цзиньпиня и Дональда Трампа

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Пекине, 14 мая 2026

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Китай. Это первый визит американского лидера в Пекин с 2017 года, когда Трамп же посещал страну после победы на президентских выборах.

В Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпиня и Дональда Трампа.

Трамп назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда»,— сказал Трамп Си, передает Reuters.

«Есть те, кто говорит, что это может быть самый масштабный саммит в истории… Для меня большая честь быть с вами. Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде», — сказал Трамп.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений, передает CNN.

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть так называемую «ловушку Фукидида» и создать новую парадигму отношений между крупными державами; сможем ли мы объединить усилия для решения глобальных проблем и обеспечения большей стабильности в мире; сможем ли мы позаботиться о благополучии наших двух народов, будущем и судьбе человечества и вместе создать светлое будущее для двусторонних отношений — это, можно сказать, вопросы истории, вопросы мира и вопросы народа», — сказал он. «Это также ответы нашей эпохи, которые мы с вами, как лидеры крупных держав, должны написать вместе».

Си Цзиньпин поздравил Трампа и Соединенные Штаты с 250-летием независимости Америки и призвал их страны к сотрудничеству.

«Я всегда считал, что общие интересы Китая и Соединенных Штатов перевешивают наши разногласия. Успех каждой стороны — это возможность для другой. Стабильные китайско-американские отношения выгодны миру», — сказал он. «Когда обе стороны сотрудничают, выигрывают обе; когда они воюют, страдают обе. Мы должны быть партнерами, а не противниками, добиваться успеха друг для друга, процветать вместе и прокладывать правильный путь для взаимоотношений между ведущими странами новой эпохи».

Далее встреча двух лидеров проходит за закрытыми дверями.

Визит Дональда Трампа в Китай проходит с 13 по 15 мая. В составе американской делегации — сын Трампа Эрик и руководители нескольких основных технологических фирм, в том числе глава производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, владелец и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и руководитель крупнейшей американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, глава Boeing Келли Ортберг, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, глава Citigroup Джейн Фрейзер, глава Mastercard Майкл Мибах.