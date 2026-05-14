экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Израиля Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время войны с Ираном

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время операции «Рык льва» против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в канцелярии Нетаньяху.

В ОАЭ Нетаньяху встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Этот визит, как утверждают в канцелярии израильского премьера, привел к «историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ».

Другие подробности в сообщении не приводятся.

По данным источника The Times of Israel, Нетаньяху и Мухаммад бин Заид встретились 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом, и их переговоры продолжались несколько часов. Это первый подтвержденный визит израильского премьера в ОАЭ с момента нормализации отношений с Абу-Даби в рамках «Соглашений Авраама» 2020 года.

Вместе с этим МИД ОАЭ опубликовал заявление, в котором отрицает визит Нетаниягу. «ОАЭ подтверждают, что их отношения с Израилем являются открытыми и осуществляются в рамках хорошо известных и официально объявленных «Соглашений Авраама», а не строятся на непрозрачных или неофициальных договоренностях», — говорится в заявлении. В ведомстве добавили, что любые утверждения о неанонсированных визитах или нераскрытых договоренностях «являются полностью необоснованными».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com