Премьер Израиля Нетаньяху тайно посетил ОАЭ во время войны с Ираном

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время операции «Рык льва» против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в канцелярии Нетаньяху.

В ОАЭ Нетаньяху встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Этот визит, как утверждают в канцелярии израильского премьера, привел к «историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ».

Другие подробности в сообщении не приводятся.

По данным источника The Times of Israel, Нетаньяху и Мухаммад бин Заид встретились 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом, и их переговоры продолжались несколько часов. Это первый подтвержденный визит израильского премьера в ОАЭ с момента нормализации отношений с Абу-Даби в рамках «Соглашений Авраама» 2020 года.

Вместе с этим МИД ОАЭ опубликовал заявление, в котором отрицает визит Нетаниягу. «ОАЭ подтверждают, что их отношения с Израилем являются открытыми и осуществляются в рамках хорошо известных и официально объявленных «Соглашений Авраама», а не строятся на непрозрачных или неофициальных договоренностях», — говорится в заявлении. В ведомстве добавили, что любые утверждения о неанонсированных визитах или нераскрытых договоренностях «являются полностью необоснованными».