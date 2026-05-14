Россия нанесла удар по Киеву: погиб один человек, более 30 пострадали

CentralAsia (CA) - В ночь на 14 мая российские военные массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Под ударом оказались жилые кварталы и инфраструктура. В результате атаки погиб один человек, пострадал 31 житель города, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В Дарницком районе на юго-востоке Киева частично обрушился жилой многоэтажный дом. Из-под завалов были спасены 27 человек. «Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами на месте разрушения конструкций многоквартирного дома», — отметили в ГСЧС

Также в Оболонском районе на севере Киева обломки повредили квартиру на 12-м этаже жилого дома и ударили по 25-этажному недостроенному зданию. В Днепровском районе на востоке города удар пришелся по пятиэтажному жилому дому, вспыхнул пожар. Также беспилотник попал в частный дом. Кроме того, в Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах были повреждены нежилые помещения. В Соломенском районе на парковке у бизнес-центра загорелся автомобиль, в Дарницком горели временные сооружения для торговли и возник пожар на АЗС. В Голосеевском районе на юге Киева обломки упали на бизнес-центр и проезжую часть.

Помимо этого, в ходе атаки на украинскую столицу в Киевской области из-за падения обломков ранения получили 6 человек, двоих госпитализировали, а остальным оказали медицинскую помощь на месте. Последствия были зафиксированы в шести районах области. По данным областной военной администрации, во многих местах продолжается ликвидация пожаров.

Воздушные силы ВСУ сообщали ночью о запусках российской армией ракет, дронов и корректируемых авиационных бомб (КАБ) также в направлении Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Одесской, Николаевской, днепропетровской и Черкасской областей. За прошедшие сутки армия РФ выпустила по Украине 892 беспилотника, 710 из которых были подавлены системами противовоздушной обороны (ПВО).