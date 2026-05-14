Путин сменил губернаторов двух приграничных областей

Гладков (справа) и Богомаз (слева)

CentralAsia (CA) - Губернаторы граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей РФ Вячеслав Гладков и Александр Богомаз подали заявление о досрочном прекращении полномочий. Их отставку принял президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Место Гладкова займет генерал-майор Александр Шуваев, воевавший на Северном Кавказе, в Грузии, Сирии и Украине. Врио главы Брянской области станет Егор Ковальчук — бывший председатель «правительства» Луганской народной республики.

О том, что 57-летний Гладков покинет свою должность до запланированных на сентябрь выборов главы Белгородской области, стало известно в начале апреля. Собеседники «Ведомостей» называли среди причин состояние его здоровья, а также низкую лояльность местных жителей к властям.

Заменивший Гладкова Александр Шуваев ранее участвовал в программе «Время героев», через которую по поручению Путина идет отбор участников войны во власть. С января текущего года 44-летний генерал-майор занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

В Украине Шуваев командовал 1-й мотострелковой (Славянской) бригадой «ДНР».

53-летний Егор Ковальчук родился в Челябинске. У него три высших образования, одно из них — по специальности «юриспруденция». До прихода во власть он 10 лет работал в банковской сфере, а затем большую часть карьеры занимал различные должности в органах управления Челябинской области, в том числе был вице-губернатором.