Более 1700 пассажиров круизного лайнера помещены на карантин из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания

CentralAsia (CA) - Более 1200 пассажиров и еще более 500 членов экипажа круизного лайнера Ambition, находящегося в порту французского Бордо, помещены на карантин на борту судна, подтвердили власти Франции. Это решение было принято после того, как во время круиза на борту лайнера скончался 90-летний пассажир, у которого были симптомы норовируса — крайне заразной формы гастроэнтерита, который сопровождается рвотой и диареей, сообщило агентство AFP.

Компания Ambassador Cruise Line сообщила Би-би-си, что умерший пассажир не жаловался на что-либо, сходное с проявлениями гастроэнтерита. Причина смерти еще не установлена ​​судмедэкспертом, отметили в компании.

Еще приблизительно у 50 человек, находящихся на борту лайнера, есть симптомы норовирусной инфекции, сообщили в министерстве здравоохранения Франции.

Власти Бордо заявили, что трое пассажиров были изолированы в своих каютах на борту лайнера, а остальные пассажиры не смогут сойти на берег в порту.

Компания-владелец лайнера заявила, что после смерти пассажира и появления у других пассажиров судна «симптомов, соответствующих желудочно-кишечному заболеванию», на лайнере были задействованы усиленные санитарные и профилактические протоколы «в соответствии с установленными процедурами общественного здравоохранения», в том числе усиленная дезинфекция.

Лайнер компании Ambassador Cruise Line прибыл в Бордо во вторник, когда мужчина уже скончался. Предыдущую остановку он сделал во французском Бресте.

Свое путешествие пассажиры лайнера начали 6 мая с Шетландских островов, далее судно совершило остановки в Белфасте и Ливерпуле, прежде чем прибыть в Бордо. Из Бордо круизное судно должно было отправиться к берегам Испании.

Симптомы норавируса появились у пассажиров Ambition после того, как судно побывало в Ливерпуле, пик проявлений пришелся на 11 мая, когда лайнер находился в Бресте.

Большинство пассажиров лайнера — граждане Великобритании и Ирландии, сообщило агентство AFP.

Экспресс-анализы на борту лайнера не подтвердили наличие норовируса, однако в лаборатории Бордо проводится новое исследование, которое должно подтвердить или исключить вспышку норовируса на борту Ambition, сообщает французский вещатель BFM со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В ведомстве не исключают, что симптомы могут свидетельствовать об отравлении продуктами питания. При этом власти исключили какую-либо вероятность связи с хантавирусом, вспышка которого произошла в апреле на другом круизном судне.

В апреле 2026 года на нидерландском круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса. В результате умерли три пассажира, находившиеся на борту лайнера.

Инфекция также была обнаружена у одной гражданки Франции и одного испанца, которые вернулись на родину после круиза.

В общей сложности эксперты ВОЗ подтвердили девять случаев заболевания среди пассажиров, у еще двоих возникло подозрение на хантавирус.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что после эвакуации всех пассажиров с борта круизного лайнера MV Hondius пока нет угрозы дальнейшего распространения хантавируса и возникновения вспышки большего масштаба.