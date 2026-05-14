В Украине арестовали бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака

CentralAsia (CA) -  Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Он будет находиться под стражей следующие 60 суток, передает РБК-Украина.

Суд оставил Ермаку возможность выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (3,2 миллиона долларов).

Сам Ермак, говоря о залоге, заявил, что у него нет таких денег. По его словам, адвокат будет общаться по этому вопросу с его друзьями и знакомыми.

Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен (10 миллионов долларов) на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия».

Ермак не признал вину. «Я отвергаю все обвинения», — заявил он на судебном заседании. Адвокат Ермака говорил, что позиция прокуратуры основывается на предположениях.

В ноябре 2025 года у Андрея Ермака уже проходили обыски в рамках дела о коррупции в энергетической сфере Украины. После этого чиновник ушел в отставку.

