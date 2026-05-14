экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ливане из-за авиаударов Израиля за сутки погибли 22 человека

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаударов Израиля погибли 22 человека. В их числе восемь детей.

Национальное информагентство Ливана передавало, что Израиль нанес авиаудары примерно по 40 объектам на юге и востоке страны. Два удара были нанесены по автомобильной дороге, которая связывает Бейрут с югом страны.

Власти Израиля заявляют, что наносят удары по объектам ливанского движения «Хезболла». Группировка сообщала о нескольких нападениях на израильские войска на территории южного Ливана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com