Генетики обнаружили третью группу предков японцев и опровергли миф об их однородности

CentralAsia (CA) - Ученые японского института RIKEN провели крупнейший геномный анализ населения Японии — секвенировали ДНК более 3 200 человек из семи регионов страны.

Результаты, опубликованные в Science Advances, подтвердили теорию о трех группах предков современных японцев вместо традиционно признанных двух.

Помимо известных групп — охотников-собирателей дзёмон и мигрантов из Восточной Азии, принесших рисоводство, — исследование выявило третью линию, связанную с северо-восточной Азией и, возможно, с древним народом эмиси. Эта ancestry сконцентрирована на северо-востоке Японии. ДНК дзёмон оказалась наиболее выраженной в Окинаве (28,5%), тогда как в западной Японии значительно сильнее представлены генетические связи с китайским населением — следствие миграционных волн 250–794 годов н.э.

Исследование также обнаружило в геноме современных японцев 44 фрагмента ДНК неандертальцев и денисовцев, часть из которых связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака простаты и ревматоидного артрита. Отдельный денисовский фрагмент в гене NKX6-1 ассоциирован с диабетом 2-го типа и может влиять на реакцию пациентов на препарат семаглутид. Авторы рассчитывают, что полученные данные помогут развить персонализированную медицину для азиатских популяций, которые исторически недопредставлены в геномных базах данных.