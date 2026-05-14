Убийство Салтанат Нукеновой: Суд отказал Бахытжану Байжанову в смягчении приговора

Бахытжан Байжанов

CentralAsia (KZ) - Кассационный суд рассмотрел жалобу Бахытжана Байжанова, осуждённого по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает informburo.kz.

Суд оставил приговор без изменений.

«Приговор по уголовному делу в отношении Байжанова оставить без изменений. Кассационную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения», – сказал судья Ерлик Сералин.

Суд указал, что Байжанов после смерти Нукеновой, зная о совершенном преступлении, пытался скрыть его следы: препятствовал сотрудникам госорганов, которые пытались войти в ресторан, удалил записи с камер видеонаблюдения, отключил камеры, перевёз телефон в другое место и приносил женскую одежду в ресторан.

«Выводы суда о доказанности и изложенные в вердикте присяжных заседателей обстоятельства совершения преступного деяния являются обоснованными, основанными на совокупности доказательств и материалах судебных заседаний. Изучение материалов уголовного дела показало, что судом нарушений требований процессуального закона, в том числе при формировании коллегии присяжных заседателей и исследовании доказательств, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность состоявшегося по делу обвинительного приговора и вердикта присяжных, не допущено», – пояснил Сералин.

Кроме того, коллегия посчитала назначенное наказание соразмерным содеянному, личности осуждённого и степени общественной опасности преступления. В связи с этим доводы защиты о возможности назначения наказания без изоляции от общества или условного срока признали необоснованными.

В конце июня 2024 года вступил в силу приговор суда, по которому Байжанова признали виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Ему назначили четыре года лишения свободы. В сентябре 2024 года Байжанов подавал кассационное ходатайство о пересмотре приговора, однако позже отозвал его. Адвокат осуждённого не стал называть причину такого решения, однако отметил, что его клиент имеет право повторно обратиться в любое время, срока исковой давности нет.

В июле 2025 года суд Степногорска удовлетворил прошение об амнистии – Бахытжану Байжанову сократили срок наказания на 8 месяцев 8 дней. К тому моменту он уже отбыл 1 год 11 месяцев. Ожидалось, что Байжанов выйдет на свободу в ноябре 2026 года.

