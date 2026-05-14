Из Астаны в Улан-Батор будут летать самолёты

CentralAsia (KZ) - Прямой рейс между столицами Казахстана и Монголии запускает авиакомпания SCAT Airlines. Авиасообщение начнётся второго июня 2026 года, сообщает Orda.kz со ссылкой на МИД РК.

Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Улан-Батором – один из результатов договорённостей, достигнутых по итогам государственных визитов Касым-Жомарта Токаева в Монголию в 2024 году и Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан в текущем году.

По информации SCAT Airlines, вылеты из Астаны будут осуществляться по вторникам и пятницам, обратные рейсы — по средам и субботам. Время в пути — три часа 35 минут.

Казахстанцам для въезда в Монголию при туристических и частных поездках до 90 дней не нужна виза. При этом важно, чтобы заграничный паспорт был действителен не менее шести месяцев после окончания поездки.

