экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из Астаны в Улан-Батор будут летать самолёты

CentralAsia (KZ) -  Прямой рейс между столицами Казахстана и Монголии запускает авиакомпания SCAT Airlines. Авиасообщение начнётся второго июня 2026 года, сообщает Orda.kz со ссылкой на МИД РК. 

Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Улан-Батором – один из результатов договорённостей, достигнутых по итогам государственных визитов Касым-Жомарта Токаева в Монголию в 2024 году и Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан в текущем году. 

По информации SCAT Airlines, вылеты из Астаны будут осуществляться по вторникам и пятницам, обратные рейсы — по средам и субботам. Время в пути — три часа 35 минут.

Казахстанцам для въезда в Монголию при туристических и частных поездках до 90 дней не нужна виза. При этом важно, чтобы заграничный паспорт был действителен не менее шести месяцев после окончания поездки.  

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com