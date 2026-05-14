Власти Кубы объявили об исчерпании запасов топлива в стране

CentralAsia (CA) - Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви в среду, 13 мая. Как передают мировые СМИ, на фоне блокады поставок нефти в страну со стороны США это островное государство столкнулось с самой масштабной волной отключений электроэнергии за десятилетия.

«У нас совершенно нет топлива (нефти) и совершенно нет дизельного топлива», - цитирует агентство Reuters заявление, сделанное де ла О Леви на страницах государственных СМИ Кубы. По оценке министра, национальная энергосистема находится сейчас в критическом состоянии. «У нас нет резервов», - признал он.

По данным главы министерства энергетики Кубы, на текущей неделе частота блэкаутов в стране резко выросла, а их продолжительность в Гаване и соседних районах достигла 20-22 часов в сутки. Ситуация усугубляется нехваткой в кубинской столице продуктов питания и лекарств.

В данный момент энергосистема Кубы работает исключительно на собственной нефти, природном газе и возобновляемых источниках энергии, указал де ла О Леви. Несмотря на блокаду США, Куба продолжает переговоры об импорте топлива, однако эти усилия осложняет скачок цен на нефть на мировом рынке, вызванный войной США и Израиля против Ирана, добавил министр.

По данным главы Минэнерго Кубы, за два года в стране было установлено столько солнечных панелей, которые позволяют вырабатывать 1300 мегаватт электричества. Однако большая часть этой мощности теряется из-за нестабильности энергосистемы в условиях нехватки топлива.

По словам де ла О Леви, Куба не получала поставок топлива с декабря. Одним из главных поставщиков нефти в страну до недавнего времени являлась Венесуэла. Однако после захвата армией США правителя этой страны Николаса Мадуро Каракас прекратил экспорт. В январе президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любому государству, готовому поставлять топливо Гаване.

На фоне постоянных блэкаутов вечером 13 мая в Гаване прошли протесты. Сотни разгневанных людей в отдаленных от центра районах заблокировали дороги кучами горящего мусора, передает Reuters. При этом собравшиеся выкрикивали такие лозунги, как: «Зажгите свет!» и «Объединенный народ никогда не будет побежден!»

Кроме того, в разных частях столицы собрались группы мирных протестующих. По оценкам Reuters, в эту ночь в Гаване прошла самая крупная акция протеста с начала текущего энергетического кризиса.

На прошлой неделе ООН назвала американскую блокаду поставок нефти на Кубу незаконной, подчеркнув, что эта мера нарушает «право кубинского народа на развитие, подрывая его право на питание, образование, здравоохранение, водоснабжение и достойные санитарные условия».