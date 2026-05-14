Новая Конституция Казахстана закрепляет светский характер образования

CentralAsia (KZ) - С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая Конституция, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Документ полностью заменяет Конституцию 1995 года и вносит важные изменения в политическую и социальную систему страны, а также становится одним из ключевых элементов реформы государственного аппарата, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Один из ключевых блоков новой Конституции касается сферы образования. Начальное и основное среднее образование признаются обязательными и предоставляются гражданам на неоплачиваемой основе. После получения основного среднего образования человек может продолжить обучение за счет государства - в школе или, например, в колледже. Право на высшее образование закрепляется в более общей форме, а платное обучение в частных учебных заведениях сохраняется в рамках закона.

Отдельное значение имеет пункт 5 статьи 33, где закрепляется светский характер системы образования и воспитания, за исключением деятельности религиозных организаций образования. Это означает, что школы, колледжи и вузы должны опираться на научные знания, единые образовательные стандарты и принцип равного доступа, независимо от религиозных убеждений граждан.

Такая норма усиливает принцип светскости государства и создает правовую основу для нейтральной образовательной среды. При этом свобода вероисповедания не ограничивается: религиозное образование может осуществляться в специальных организациях в соответствии с законом.

По словам эксперта из Кыргызстана Эрмека Жолочуева, закрепление светского характера образования является важным шагом для Казахстана.

«Эта норма четко разграничивает общее образование и религиозное обучение. Государственная система образования должна быть нейтральной, открытой для всех и основанной на научных знаниях и единых стандартах», - отметил Жолочуев.

Он подчеркнул, что новая Конституция Казахстана формирует современную модель образования, в которой государство сохраняет базовые социальные гарантии, а образовательная система становится важным инструментом развития человеческого капитала и гражданского общества.

