Токаев и Эрдоган провели переговоры в узком составе

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком составе, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана тепло поприветствовал главу Турции.

«Ваше превосходительство, господин президент, мой дорогой брат, я очень рад видеть вас в столице Казахстана. Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что вы приняли моё приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнёрство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о договорённостях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Турцию. В Анкаре прошло пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, по итогам которого приняли важные решения. Сегодня, 14 мая, состоится шестое заседание и пройдёт масштабный бизнес-форум.

В свою очередь президент Турции поблагодарил главу нашего государства за тёплый приём.

«Прежде всего, я хотел бы выразить вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почёт, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолёты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем. Уверен, что сегодняшний визит внесёт весомый вклад в укрепление единства наших братских народов», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

До встречи Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Instagram неформальную фотографию беседы с президентом Турции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения